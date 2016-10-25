コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

NRMA_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
nrma.mq5 (10.03 KB) ビュー
nrma_htf.mq5 (11.97 KB) ビュー
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つ NRMA指標 

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたNRMA.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　NRMA_HTF指標

図1　NRMA_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7031

