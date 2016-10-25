コードベースセクション
インディケータ

ボリンジャーパーセントB - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mohsen Khashei
ビュー:
2294
評価:
(43)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Mohsen khashei

これは MetaTrader 5 のためのボリンジャーバンド%b指標です。

重要なのは価格と上下バンドの関係です。定量化することができる基本的な関係は6つあります。

上のバンドから順に：

  1. 1を超える%B = 価格が上バンドを超える
  2. 1に等しい%B = 価格が上バンドに位置する
  3. .50を超える%B = 価格が中央線を超える
  4. .50を下回る%B = 価格が中央線を下回る
  5. 0に等しい%B = 価格が下バンドに位置する
  6. 0を下回る%B = 価格が下バンドを下回る

一般的に、0.80と0.20もまた関連するレベルです。

  1. .80を超える%B = 価格が上バンドに近づく
  2. .20を下回る%B = 価格が下バンドに近づく

WPRslow WPRslow

ウィリアムズパーセントレンジに基づいたセマフォシグナル指標。この指標は低速トレンドを識別します。

WPRfast WPRfast

ウィリアムズパーセントレンジに基づいたセマフォシグナル指標。この指標は高速のトレンドを識別します。

Corr Corr

相関関係比率

NonLagMA_v5 NonLagMA_v5

これは、減衰正弦波が線形加重平均（LWMA）の式における係数の比率を定義することによって位相差の効果が軽減された移動です。