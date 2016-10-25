実際の著者：

Mohsen khashei

これは MetaTrader 5 のためのボリンジャーバンド%b指標です。

重要なのは価格と上下バンドの関係です。定量化することができる基本的な関係は6つあります。

上のバンドから順に：

1を超える%B = 価格が上バンドを超える 1に等しい%B = 価格が上バンドに位置する .50を超える%B = 価格が中央線を超える .50を下回る%B = 価格が中央線を下回る 0に等しい%B = 価格が下バンドに位置する 0を下回る%B = 価格が下バンドを下回る

一般的に、0.80と0.20もまた関連するレベルです。