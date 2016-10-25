無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ボリンジャーパーセントB - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Mohsen khashei
これは MetaTrader 5 のためのボリンジャーバンド%b指標です。
重要なのは価格と上下バンドの関係です。定量化することができる基本的な関係は6つあります。
上のバンドから順に：
- 1を超える%B = 価格が上バンドを超える
- 1に等しい%B = 価格が上バンドに位置する
- .50を超える%B = 価格が中央線を超える
- .50を下回る%B = 価格が中央線を下回る
- 0に等しい%B = 価格が下バンドに位置する
- 0を下回る%B = 価格が下バンドを下回る
一般的に、0.80と0.20もまた関連するレベルです。
- .80を超える%B = 価格が上バンドに近づく
- .20を下回る%B = 価格が下バンドに近づく
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7019
