i-SpectrAnalysis_RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1008
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
dt_fft.mqh (28.84 KB) ビュー
i-spectranalysis_rsi.mq5 (5.78 KB) ビュー
実際の著者：

klot

この指標は、より大きな次数の高調波の濾過によって RSI指標の価格時系列の平滑化を例示します。

このアプローチは、任意の指標値を平滑化するために適用することができます。この方法の主な利点は、遅延の欠如です。

指標の入力パラメータ：

input uint                 RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
input uint N = 7;     // シリーズの長さ
input uint SS = 20;   // 平滑化係数
input int Shift=0;    // バー単位での指標の横シフト

ここで

  • Nはシリーズの長さを示します（2の累乗）。
  • SS - 得られたスペクトルにおける平滑化係数は設定値を超える周波数比をゼロにします。SSは2^Nを超えることができません。SS = 2^NであるとRSIシリーズは完全にそれ自体を繰り返します。

指標の動作にはdt_FFTライブラリが必要です。

図1　i-SpectrAnalysis_RSI指標

図1　i-SpectrAnalysis_RSI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7002

