CandleColorCounter - MetaTrader 5のためのインディケータ
saeed Mollanezhad
1051
この指標はBar_Periodバーでの強気/弱気ローソク足を数えて割合を計算します。
青線が61.8%まで上がって赤線が38.2%まで下がると、トレンドが完成します。青線と赤線が50%に近いと、トレンドが始まります。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7005
ang_AZad_C
正規化されていないang_AZad_Cオシレータは支配的な動向を識別するのに役立ちます。
i-SpectrAnalysis_MFI
この指標は、より大きな次数の高調波の濾過によってMFI 指標の価格時系列の平滑化を例示します。
動的自動支持抵抗
このテクニカル指標は、一定の価格帯を検出して支持/抵抗線を描画します。
ang_AZad_C_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つang_AZad_C指標