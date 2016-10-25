コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CandleColorCounter - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標はBar_Periodバーでの強気/弱気ローソク足を数えて割合を計算します。

青線が61.8%まで上がって赤線が38.2%まで下がると、トレンドが完成します。青線と赤線が50%に近いと、トレンドが始まります。

MQL5 CandleColorCounter指標

