i-SpectrAnalysis_MFI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
647
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
dt_fft.mqh (28.84 KB) ビュー
i-spectranalysis_mfi.mq5 (5.9 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

klot

この指標は、より大きな次数の高調波の濾過によってMFI 指標の価格時系列の平滑化を例示します。

このアプローチは、任意の指標値を平滑化するために適用することができます。この方法の主な利点は、遅延の欠如です。

指標の入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ         |
//+----------------------------------------------+
input uint                MFIPeriod=14;           // 平均化期間
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 数量 
input uint N = 7;                                 // シリーズの長さ
input uint SS = 20;                               // 平滑化係数
input int Shift=0;                                // バー単位での指標の横シフト

ここで

  • Nはシリーズの長さを示します（2の累乗）。
  • SS - 得られたスペクトルにおける平滑化係数は設定値を超える周波数比をゼロにします。SSは2^Nを超えることができません。SS = 2^NあるとMFIシリーズは完全にそれ自体を繰り返します。

指標の操作にはhttps://www.mql5.com/ru/code/7000ライブラリが必要です。

図1　i-SpectrAnalysis_MFI指標

図1　i-SpectrAnalysis_MFI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7003

