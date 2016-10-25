実際の著者：

klot

この指標は、より大きな次数の高調波の濾過によってMFI 指標の価格時系列の平滑化を例示します。

このアプローチは、任意の指標値を平滑化するために適用することができます。この方法の主な利点は、遅延の欠如です。

指標の入力パラメータ：

input uint MFIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ;

ここで

Nはシリーズの長さを示します（2の累乗）。

SS - 得られたスペクトルにおける平滑化係数は設定値を超える周波数比をゼロにします。SSは2^Nを超えることができません。SS = 2^NあるとMFIシリーズは完全にそれ自体を繰り返します。



指標の操作にはhttps://www.mql5.com/ru/code/7000ライブラリが必要です。

図1 i-SpectrAnalysis_MFI指標