動的自動支持抵抗 - MetaTrader 5のためのインディケータ
このテクニカル指標は、一定の価格帯を検出して支持/抵抗線を描画します。
これは、任意の市場と任意の時間枠で市場の動きをチェックします。バーが異常に大きくない場合は、指標はチェックをし直して同じ価格帯内の他のバーを検索します。
十分なローソク足が見つかると、このレベルで線が描画されます。線は次の領域が特定されるまで続きます。
入力パラメータ：
- InpBacklook (5-xxxx) - スキャンして同じ範囲内の他のローソク足を検出するためのローソク足の量
- InpAccurency (10.0 - 100.0) - 割合での要件に合致するために後ろ向きの範囲で必要なローソク足
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7006
