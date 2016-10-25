このテクニカル指標は、一定の価格帯を検出して支持/抵抗線を描画します。

これは、任意の市場と任意の時間枠で市場の動きをチェックします。バーが異常に大きくない場合は、指標はチェックをし直して同じ価格帯内の他のバーを検索します。



十分なローソク足が見つかると、このレベルで線が描画されます。線は次の領域が特定されるまで続きます。

入力パラメータ：

InpBacklook (5-xxxx) - スキャンして同じ範囲内の他のローソク足を検出するためのローソク足の量

InpAccurency (10.0 - 100.0) - 割合での要件に合致するために後ろ向きの範囲で必要なローソク足



