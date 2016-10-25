コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

動的自動支持抵抗 - MetaTrader 5のためのインディケータ

このテクニカル指標は、一定の価格帯を検出して支持/抵抗線を描画します。

これは、任意の市場と任意の時間枠で市場の動きをチェックします。バーが異常に大きくない場合は、指標はチェックをし直して同じ価格帯内の他のバーを検索します。

十分なローソク足が見つかると、このレベルで線が描画されます。線は次の領域が特定されるまで続きます。

入力パラメータ：

  • InpBacklook (5-xxxx) - スキャンして同じ範囲内の他のローソク足を検出するためのローソク足の量
  • InpAccurency (10.0 - 100.0) - 割合での要件に合致するために後ろ向きの範囲で必要なローソク足

動的支持/抵抗スクリーンショット

CandleColorCounter CandleColorCounter

この指標はBar_Periodバーでの強気/弱気ローソク足を数えて割合を計算します。

ang_AZad_C ang_AZad_C

正規化されていないang_AZad_Cオシレータは支配的な動向を識別するのに役立ちます。

ang_AZad_C_HTF ang_AZad_C_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つang_AZad_C指標

MultiAMkAx7Signal MultiAMkAx7Signal

MultiAMkASignal指標は異なる時間枠での7つの iAMkA指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。