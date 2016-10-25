TrendMagic_Signal指標は、固定された時間枠でのTrendMagic指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

ExMass指標は、市場の変動を評価するのに役立ちます。

ランダムウォーク指数指標は、市場の製品がトレンドを発展しているのかランダムに動いているのかを判定することが必要な状況で使用されます。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRWI指標