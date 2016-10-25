コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ExVol_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
722
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exvol.mq5 (10.16 KB) ビュー
exvol_htf.mq5 (19.67 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータの異なる時間帯の選択オプションを持つExVol指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたExVol.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　ExVol_HTF指標

図1　ExVol_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/6985

ExVol ExVol

ExVolは、一定の間隔での上昇しているローソク足と下降しているローソク足の実体の総和の差分をポイントで算出します。

ExTrendV2 ExTrendV2

ExTrendv2指標はフラクタルチャネルを描画します。

TrendMagic_Signal TrendMagic_Signal

TrendMagic_Signal指標は、固定された時間枠でのTrendMagic指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

ExMass ExMass

ExMass指標は、市場の変動を評価するのに役立ちます。