Exp_TrendMagic - MetaTrader 5のためのエキスパート
TrendMagic指標を用いた取引システム。
取引の決定は指標の動きが変化したときになされます。EAを正しく操作するにはコンパイルされたTrendMagic.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。.
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H4での2013のXAUUSD の検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/6981
