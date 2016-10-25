無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MQL5でのヒートマップ、色のグラデーションとスケール - MetaTrader 5のためのインディケータ
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
コードの目的は、MQL5言語と関数で色のスケール、色のグラデーションやヒートマップを作成することがいかに簡単であるかを実証することです。
物事を容易にするために、RGBカラーモデルと標準的なStringToColor変換関数で動作します。MQL5では他の色変換方法も実装することができますが、色の数学的演算の実行が容易なRGBカラーモデルの使用が決定されました。
推奨：
- 気配値表示にあるすべての資産の日々のパーセント変化を知りたい時はいつでもこれを使用することをお勧めします。
- 少なくとも5銘柄、（画面に収まるように）多くて20〜25銘柄の使用をお勧めします。
- スケール、グラデーションまたはヒートマップの3つの表示モードのいずれかが選択できます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/6980
