ElderImpulseSystem_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
ElderImpulseSystem_HTF_Signalは、グラフィカルオブジェクトのシーケンスとしてElderImpulseSystemの最後のバーからトレンド方向を表示します。使用されるバーの数は入力パラメータで設定されます。赤は下降トレンドを示し、石灰色は上昇トレンドを示します。青はトレンドシグナルが存在しない場合に用いられます。指標の入力パラメータは下記の通りです。
時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。
入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。
- ElderImpulseSystem指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融製品 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指標計算のための時間軸 input int ma_period=13; // MA期間 input int fast_ema_period=12; // MACD高速線期間 input int slow_ema_period=26; // MACD低速線期間 input int signal_period=9; // MACDシグナル線期間
- 指標の可視化に必要なElderImpulseSystem_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。
//---- 指標表示の設定 input string Symols_Sirname="ElderImpulseSystem_Label_"; // 指標のラベル名 input uint BarTotal=4; // 表示されたバーの数 input color UpSymbol_Color=SpringGreen; // 上昇銘柄の色 input color FlSymbol_Color=Blue; // もみ合いの銘柄の色 input color DnSymbol_Color=Red; // 下降銘柄の色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指標名の色 input uint Symbols_Size=34; // シグナル銘柄サイズ input uint Font_Size=15; // 指標名のフォントサイズ input int Xn=5; // 名前の水平シフト input int Yn=-20; // 名前の垂直シフト input bool ShowIndName=true; // 指標名の表示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー input uint X_=0; // 水平シフト input uint Y_=30; // 垂直シフト
１つのチャートで複数のElderImpulseSystem_Signal 指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。
ElderImpulseSystem指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。
