ElderImpulseSystem_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1036
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ElderImpulseSystem_HTF_Signalは、グラフィカルオブジェクトのシーケンスとしてElderImpulseSystemの最後のバーからトレンド方向を表示します。使用されるバーの数は入力パラメータで設定されます。赤は下降トレンドを示し、石灰色は上昇トレンドを示します。青はトレンドシグナルが存在しない場合に用いられます。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。

入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。

  1. ElderImpulseSystem指標の入力パラメータは下記の通りです。
    //+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // 金融製品
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指標計算のための時間軸
input int ma_period=13;                    // MA期間
input int fast_ema_period=12;              // MACD高速線期間 
input int slow_ema_period=26;              // MACD低速線期間
input int signal_period=9;                 // MACDシグナル線期間
  2. 指標の可視化に必要なElderImpulseSystem_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。 
    //---- 指標表示の設定
input string Symols_Sirname="ElderImpulseSystem_Label_"; // 指標のラベル名
input uint  BarTotal=4;                                  // 表示されたバーの数
input color UpSymbol_Color=SpringGreen;                  // 上昇銘柄の色
input color FlSymbol_Color=Blue;                         // もみ合いの銘柄の色
input color DnSymbol_Color=Red;                         // 下降銘柄の色
input color IndName_Color=DarkOrchid;                    // 指標名の色
input uint Symbols_Size=34;                              // シグナル銘柄サイズ
input uint Font_Size=15;                                 // 指標名のフォントサイズ
input int Xn=5;                                          // 名前の水平シフト
input int Yn=-20;                                        // 名前の垂直シフト
input bool ShowIndName=true;                             // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER// 位置のコーナー
input uint X_=0;                                         // 水平シフト
input uint Y_=30;                                        // 垂直シフト

１つのチャートで複数のElderImpulseSystem_Signal 指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

ElderImpulseSystem指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。

ElderImpulseSystem_HTF_Signal

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/693

GMMA GMMA

Guppy Multiple Moving Average (GMMA) は、トレーダーと投資家という2つの市場の支配的なグループの挙動への洞察を提供する移動平均のグループ間の関係に基づく指標です。

BrainTrend_HTF_Signal BrainTrend_HTF_Signal

BrainTrend_HTF_Signalは、グラフィカルオブジェクトのシーケンスとしてBrainTrend1とBrainTrend2の最後のバーからトレンド方向を表示します。使用されるバーの数は入力パラメータで設定されます。

NonLagDot NonLagDot

Nonlagdotは、市場の力の支配を考慮して可能なトレンドを計算する需給指標です。

LeMan Objective LeMan Objective

この指標は価格変動の可能なターゲットを示します。それは、市場参入価格から高値と安値の距離を算出して四分位偏差を表示します。