und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ElderImpulseSystem_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1038
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das ElderImpulseSystem_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der letzten Bars des Indikators ElderImpulseSystem in Form einer Reihe von Grafikobjekten. Die Anzahl der Bars für die Berechnung wird in den Eingabeparameter bestimmt. Rot steht für einen fallender Trend, hellgrün (lime) für einen steigenden. Blau wird im Falle des Fehlens eines Trend verwendet.Des Indikators Eingabe-Parameter:
Der Zeitrahmen und der Namen des zu verwendenden Symbols wird in den Eingabeparameter angegeben. Wenn der Eingabeparameter Symbol_ leer ist, wird das Symbol des aktuellen Charts verwendet.
Alle Eingabeparameter können in zwei große Gruppen unterteilt werden:
- ElderImpulseSystem Indikator Eingabe-Parameter:
//+-----------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Handelssymbol input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung input int ma_period=13; // MA Glättungslänge input int fast_ema_period=12; // MACD Periodenlänge des schnellen EMA input int slow_ema_period=26; // MACD Periodenlänge des langsamen EMA input int signal_period=9; // MACD Glättungslänge der Signallinie
- Die Eingabeparameter des ElderImpulseSystem_Signal Indikators für die Visualisierung:
//---- Indikator Anzeige-Werte input string Symols_Sirname="ElderImpulseSystem_Label_"; // Name des Labels des Indikators input uint BarTotal=4; // Anzahl der angezeigten Bars input color UpSymbol_Color=SpringGreen; // Farbe steigender Werte input color FlSymbol_Color=Blue; // Farbe Stagnation input color DnSymbol_Color=Red; // Farbe fallender Werte input color IndName_Color=DarkOrchid; // Farbe des Indikatornamens input uint Symbols_Size=34; // Symbolgröße input uint Font_Size=15; // Schriftgröße des Indikatornamens input int Xn=5; // Horizontaler Abstand des Namens input int Yn=-20; // Vertikaler Abstand des Namens input bool ShowIndName=true; // Name des Indikators zeigen input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Wahl der Ecke input uint X_=0; // Horizontaler Abstand input uint Y_=30; // Vertikaler Abstand
Im Fall, dass der ElderImpulseSystem_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.
Die kompilierte Datei von ElderImpulseSystem muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/693
Guppy Multiple Moving Average (GMMA) ist ein Indikator, der Gruppen von gleitenden Durchschnitten in Relation setzt, um so Einsicht in das Verhalten der zwei marktbeherrschenden Gruppen zu erhalten - Händler und Investoren.BrainTrend_HTF_Signal
Das BrainTrend_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der letzten Bars der Indikatoren BrainTrend1 und BrainTrend2 in Form einer Reihe von Grafikobjekten. Die Anzahl der Bars für die Berechnung wird in den Eingabeparameter bestimmt.
Nonlagdot, ein Angebot- und Nachfrage-Indikator, er berechnet einen möglichen Trend auf Grund der dominanten Marktkräfte.LeMan Objective
Der Indikator zeigt mögliche Ziele der Kursbewegung. Er berechnet den Abstand zwischen den Eröffnungskursen und den Hochs und Tiefs der Quartile.