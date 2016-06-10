CodeBaseKategorien
ElderImpulseSystem_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Das ElderImpulseSystem_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der letzten Bars des Indikators ElderImpulseSystem in Form einer Reihe von Grafikobjekten. Die Anzahl der Bars für die Berechnung wird in den Eingabeparameter bestimmt. Rot steht für einen fallender Trend, hellgrün (lime) für einen steigenden. Blau wird im Falle des Fehlens eines Trend verwendet.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

Der Zeitrahmen und der Namen des zu verwendenden Symbols wird in den Eingabeparameter angegeben. Wenn der Eingabeparameter Symbol_ leer ist, wird das Symbol des aktuellen Charts verwendet.

Alle Eingabeparameter können in zwei große Gruppen unterteilt werden:

  1. ElderImpulseSystem Indikator Eingabe-Parameter:
    //+-----------------------------------+
//|  Indikator Eingabeparameter       |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Handelssymbol
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung
input int ma_period=13;                    // MA Glättungslänge
input int fast_ema_period=12;              // MACD Periodenlänge des schnellen EMA 
input int slow_ema_period=26;              // MACD Periodenlänge des langsamen EMA
input int signal_period=9;                 // MACD Glättungslänge der Signallinie
  2. Die Eingabeparameter des ElderImpulseSystem_Signal Indikators für die Visualisierung:
    //---- Indikator Anzeige-Werte
input string Symols_Sirname="ElderImpulseSystem_Label_"; // Name des Labels des Indikators
input uint  BarTotal=4;                                  // Anzahl der angezeigten Bars
input color UpSymbol_Color=SpringGreen;                  // Farbe steigender Werte
input color FlSymbol_Color=Blue;                         // Farbe Stagnation
input color DnSymbol_Color=Red;                          // Farbe fallender Werte
input color IndName_Color=DarkOrchid;                    // Farbe des Indikatornamens
input uint Symbols_Size=34;                              // Symbolgröße
input uint Font_Size=15;                                 // Schriftgröße des Indikatornamens
input int Xn=5;                                          // Horizontaler Abstand des Namens
input int Yn=-20;                                        // Vertikaler Abstand des Namens
input bool ShowIndName=true;                             // Name des Indikators zeigen
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER// Wahl der Ecke
input uint X_=0;                                         // Horizontaler Abstand
input uint Y_=30;                                        // Vertikaler Abstand

Im Fall, dass der ElderImpulseSystem_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Die kompilierte Datei von ElderImpulseSystem muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

ElderImpulseSystem_HTF_Signal

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/693

