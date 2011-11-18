Ставь лайки и следи за новостями
ElderImpulseSystem_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор ElderImpulseSystem_HTF_Signal выводит направления тренда с определяемого во входных параметрах количества последних баров индикатора ElderImpulseSystem в виде последовательности графических объектов, цвет которых определяет направление тренда. Красный цвет характеризует сигналы падающего тренда, салатовый - растущего. Синий цвет характеризует отсутствие сигналов тренда.Входные параметры индикатора:
Таймфрейм и наименование финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.
Все входные параметры можно разбить на две большие группы:
- Входные параметры индикатора ElderImpulseSystem:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Финансовый актив input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора input int ma_period=13; // Период средней input int fast_ema_period=12; // Период быстрой линии MACD input int slow_ema_period=26; // Период медленной линии MACD input int signal_period=9; // Период сигнальной линии MACD
- Входные параметры индикатора ElderImpulseSystem_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
//---- настройки визуального отображения индикатора input string Symols_Sirname="ElderImpulseSystem_Label_";// Название меток индикатора input uint BarTotal=4; // Количество отображаемых баров input color UpSymbol_Color=SpringGreen; // Цвет символа роста input color FlSymbol_Color=Blue; // Цвет символа флэта input color DnSymbol_Color=Red; // Цвет символа падения input color IndName_Color=DarkOrchid; // Цвет названия индикатора input uint Symbols_Size=34; // Размер символов сигнала input uint Font_Size=15; // Размер шрифта названия индикатора input int Xn=5; // Смещение названия по горизонтали input int Yn=-20; // Смещение названия по вертикали input bool ShowIndName=true; // Отображение названия индикатора input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения input uint X_=0; // Смещение по горизонтали input uint Y_=30; // Смещение по вертикали
Если предполагается использование нескольких индикаторов ElderImpulseSystem_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symols_Sirname (название для меток индикатора).
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ElderImpulseSystem.
