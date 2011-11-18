CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ElderImpulseSystem_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3344
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ElderImpulseSystem_HTF_Signal выводит направления тренда с определяемого во входных параметрах количества последних баров индикатора ElderImpulseSystem в виде последовательности графических объектов, цвет которых определяет направление тренда. Красный цвет характеризует сигналы падающего тренда, салатовый - растущего. Синий цвет характеризует отсутствие сигналов тренда.

Входные параметры индикатора:

Таймфрейм и наименование финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.

Все входные параметры можно разбить на две большие группы:

  1. Входные параметры индикатора ElderImpulseSystem:
    //+-----------------------------------+
//|  Входные параметры индикатора     |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
input int ma_period=13;                    // Период средней
input int fast_ema_period=12;              // Период быстрой линии MACD 
input int slow_ema_period=26;              // Период медленной линии MACD
input int signal_period=9;                 // Период сигнальной линии MACD
  2. Входные параметры индикатора ElderImpulseSystem_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input string Symols_Sirname="ElderImpulseSystem_Label_";// Название меток индикатора
input uint  BarTotal=4;                                 // Количество отображаемых баров
input color UpSymbol_Color=SpringGreen;                 // Цвет символа роста
input color FlSymbol_Color=Blue;                        // Цвет символа флэта
input color DnSymbol_Color=Red;                         // Цвет символа падения
input color IndName_Color=DarkOrchid;                   // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=34;                             // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=15;                                // Размер шрифта названия индикатора
input int Xn=5;                                         // Смещение названия по горизонтали
input int Yn=-20;                                       // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                            // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;  // Угол расположения
input uint X_=0;                                       // Смещение по горизонтали
input uint Y_=30;                                      // Смещение по вертикали

Если предполагается использование нескольких индикаторов ElderImpulseSystem_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symols_Sirname (название для меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ElderImpulseSystem.

ElderImpulseSystem_HTF_Signal

sSyncScroll sSyncScroll

Скрипт для синхронной прокрутки графиков.

IncWPROnArray IncWPROnArray

Класс CWPROnArray предназначен для расчета процентного диапазона Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) по индикаторным буферам.

BykovTrend_HTF_Signal BykovTrend_HTF_Signal

Индикатор BykovTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора BykovTrend в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.

SilverTrend_HTF_Signal SilverTrend_HTF_Signal

Индикатор SilverTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора SilverTrend_Signal в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.