Индикатор ElderImpulseSystem_HTF_Signal выводит направления тренда с определяемого во входных параметрах количества последних баров индикатора ElderImpulseSystem в виде последовательности графических объектов, цвет которых определяет направление тренда. Красный цвет характеризует сигналы падающего тренда, салатовый - растущего. Синий цвет характеризует отсутствие сигналов тренда.

Таймфрейм и наименование финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.

Все входные параметры можно разбить на две большие группы:

Входные параметры индикатора ElderImpulseSystem:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int ma_period= 13 ; input int fast_ema_period= 12 ; input int slow_ema_period= 26 ; input int signal_period= 9 ; Входные параметры индикатора ElderImpulseSystem_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:

input string Symols_Sirname= "ElderImpulseSystem_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=SpringGreen; input color FlSymbol_Color=Blue; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 5 ; input int Yn=- 20 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

Если предполагается использование нескольких индикаторов ElderImpulseSystem_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symols_Sirname (название для меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ElderImpulseSystem.



