ElderImpulseSystem_HTF_Signal は、グラフィカルオブジェクトのシーケンスとしてElderImpulseSystemの最後のバーからトレンド方向を表示します。使用されるバーの数は入力パラメータで設定されます。

Guppy Multiple Moving Average (GMMA) は、トレーダーと投資家という2つの市場の支配的なグループの挙動への洞察を提供する移動平均のグループ間の関係に基づく指標です。