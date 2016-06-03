無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
NonLagDot - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1162
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
igorad2003
Nonlagdotは、市場の力の支配を考慮して可能なトレンドを計算する需給指標です。
この指標は元々MQL4で実装され2008年4月1日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/694
ElderImpulseSystem_HTF_Signal
ElderImpulseSystem_HTF_Signal は、グラフィカルオブジェクトのシーケンスとしてElderImpulseSystemの最後のバーからトレンド方向を表示します。使用されるバーの数は入力パラメータで設定されます。GMMA
Guppy Multiple Moving Average (GMMA) は、トレーダーと投資家という2つの市場の支配的なグループの挙動への洞察を提供する移動平均のグループ間の関係に基づく指標です。
LeMan Objective
この指標は価格変動の可能なターゲットを示します。それは、市場参入価格から高値と安値の距離を算出して四分位偏差を表示します。StochasticExpansion
古き良きストキャスティクス。標準的なストキャスティクスとの違いは、このバージョンはより視覚的に便利な方法で買われ過ぎと売られ過ぎの領域を示していることです。