ElderImpulseSystem_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2095
(12)
ElderImpulseSystem_HTF_Signal exibe informações da direção de tendência das últimas barras do timeframe escolhido do indicador ElderImpulseSystem através de uma seqüência de objetos gráficos coloridos O número de barras para ser usado é definido nos parâmetros de entrada. A cor vermelha mostra uma tendência descendente, enquanto os sinais de cor verde lima mostra uma ascendente. A cor azul é usada em caso de não haver sinais de tendência.

Parâmetros de entrada Indicador:

Um timeframe e um nome de ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser alterados pelos parâmetros de entrada apropriados. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo atual do gráfico será usado como o ativo financeiro.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do indicador ElderImpulseSystem
    //+-----------------------------------+
//|Parâmetros de entrada do indicador |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                  // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Indicação do timeframe para o cálculo do indicador no gráfico
input int ma_period=13;                  // Período MA
input int fast_ema_period=12;            // Período linha rápida MACD  
input int slow_ema_period=26;            // Período linha lenta MACD
input int signal_period=9;               // Período de linha do sinal MACD
  2. Os parâmetros de entrada do indicador ElderImpulseSystem_Signal que são necessários para a visualização de indicador:
    //---- indicator display settings
input string Symols_Sirname="ElderImpulseSystem_Label_"; //  	 Etiqueta do nome do indicador
input uint  BarTotal=4;                                // Número de barras exibidas
input color UpSymbol_Color=SpringGreen;                // Cor do símbolo de tendência para cima 
input color FlSymbol_Color=Blue;                       // Cor do símbolo de lateralidade
input color DnSymbol_Color=Red;                        // Cor do símbolo de tendência para baixo
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // Nome da cor do indicador
input uint Symbols_Size=34;                            // Tamanho dos símbolos dos sinais
input uint Font_Size=15;                               // Tamanho da fonte do nome do indicador
input int Xn=5;                                        // Deslocamento horizontal do nome
input int Yn=-20;                                      // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                           // Exibir nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER// Localização da posição dos símbolos no gráfico
input uint X_=0;                                      // Deslocamento Horizontal
input uint Y_=30;                                     // Deslocamento Vertical

No caso de vários indicadores ElderImpulseSystem_Signal serem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string

Adicione o indicador ElderImpulseSystem compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

ElderImpulseSystem_HTF_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/693

Script para rolagem simultânea nos gráficos.

A Classe CRVIOnArray é projetada para calcular os valores do RVI (Relative Vigor Index) sobre os buffers do indicador. Abaixo temos uma exemplo do uso da classe através do indicador Test_RVIOnArray.

A classe CCHOOnArray é projetada para calcular os valores sobre os buffers do indicador Chaikin Oscillator (CHO). Abaixo temos uma exemplo do uso da classe através do indicador Test_CHOOnArray.

O indicador mostra o primeiro, segundo e terceiro quartis da amostra.