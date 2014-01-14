ElderImpulseSystem_HTF_Signal exibe informações da direção de tendência das últimas barras do timeframe escolhido do indicador ElderImpulseSystem através de uma seqüência de objetos gráficos coloridos O número de barras para ser usado é definido nos parâmetros de entrada. A cor vermelha mostra uma tendência descendente, enquanto os sinais de cor verde lima mostra uma ascendente. A cor azul é usada em caso de não haver sinais de tendência.

Um timeframe e um nome de ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser alterados pelos parâmetros de entrada apropriados. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo atual do gráfico será usado como o ativo financeiro.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:

Parâmetros de entrada do indicador ElderImpulseSystem

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int ma_period= 13 ; input int fast_ema_period= 12 ; input int slow_ema_period= 26 ; input int signal_period= 9 ; Os parâmetros de entrada do indicador ElderImpulseSystem_Signal que são necessários para a visualização de indicador:

input string Symols_Sirname= "ElderImpulseSystem_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=SpringGreen; input color FlSymbol_Color=Blue; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 5 ; input int Yn=- 20 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

No caso de vários indicadores ElderImpulseSystem_Signal serem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string

Adicione o indicador ElderImpulseSystem compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.



