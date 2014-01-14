Participe de nossa página de fãs
ElderImpulseSystem_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 2095
- 2095
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
ElderImpulseSystem_HTF_Signal exibe informações da direção de tendência das últimas barras do timeframe escolhido do indicador ElderImpulseSystem através de uma seqüência de objetos gráficos coloridos O número de barras para ser usado é definido nos parâmetros de entrada. A cor vermelha mostra uma tendência descendente, enquanto os sinais de cor verde lima mostra uma ascendente. A cor azul é usada em caso de não haver sinais de tendência.Parâmetros de entrada Indicador:
Um timeframe e um nome de ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser alterados pelos parâmetros de entrada apropriados. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo atual do gráfico será usado como o ativo financeiro.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do indicador ElderImpulseSystem
//+-----------------------------------+ //|Parâmetros de entrada do indicador | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Indicação do timeframe para o cálculo do indicador no gráfico input int ma_period=13; // Período MA input int fast_ema_period=12; // Período linha rápida MACD input int slow_ema_period=26; // Período linha lenta MACD input int signal_period=9; // Período de linha do sinal MACD
- Os parâmetros de entrada do indicador ElderImpulseSystem_Signal que são necessários para a visualização de indicador:
//---- indicator display settings input string Symols_Sirname="ElderImpulseSystem_Label_"; // Etiqueta do nome do indicador input uint BarTotal=4; // Número de barras exibidas input color UpSymbol_Color=SpringGreen; // Cor do símbolo de tendência para cima input color FlSymbol_Color=Blue; // Cor do símbolo de lateralidade input color DnSymbol_Color=Red; // Cor do símbolo de tendência para baixo input color IndName_Color=DarkOrchid; // Nome da cor do indicador input uint Symbols_Size=34; // Tamanho dos símbolos dos sinais input uint Font_Size=15; // Tamanho da fonte do nome do indicador input int Xn=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Yn=-20; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Exibir nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização da posição dos símbolos no gráfico input uint X_=0; // Deslocamento Horizontal input uint Y_=30; // Deslocamento Vertical
No caso de vários indicadores ElderImpulseSystem_Signal serem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string
Adicione o indicador ElderImpulseSystem compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/693
