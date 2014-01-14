ElderImpulseSystem_HTF_Signal

input string Symols_Sirname= "ElderImpulseSystem_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=SpringGreen; input color FlSymbol_Color=Blue; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 5 ; input int Yn=- 20 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;