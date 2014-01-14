代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ElderImpulseSystem_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1739
等级:
(12)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

ElderImpulseSystem_HTF_Signal 按图形对象序列方式显示来自 ElderImpulseSystem 最后一根柱线的趋势方向，色彩也依据趋势方向。使用柱线数量在输入参数中设定。红色显示下降趋势, 而灰绿色信号则表示上升。蓝色表示无趋势信号。

指标输入参数:

用于指标计算的金融资产和时间帧，可在适当的输入参数中改变。如果 Symbol_ (金融资产) 输入参数为空, 则以当前图表符号作为金融资产。

所有输入参数可分为两大组:

  1. ElderImpulseSystem 指标输入参数:
    //+-----------------------------------+
//|  指标输入参数                       |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧
input int ma_period=13;                    // MA 周期
input int fast_ema_period=12;              // MACD 快速线周期 
input int slow_ema_period=26;              // MACD 慢速线周期
input int signal_period=9;                 // MACD 信号线周期
  2. ElderImpulseSystem_Signal 指标输入参数对于指标可视化十分必要:
    //---- 指标显示设置
input string Symols_Sirname="ElderImpulseSystem_Label_"; // 指标标签名
input uint  BarTotal=4;                                  // 显示柱线数量
input color UpSymbol_Color=SpringGreen;                  // 增长符号颜色
input color FlSymbol_Color=Blue;                         // 横盘符号颜色
input color DnSymbol_Color=Red;                          // 下跌符号颜色
input color IndName_Color=DarkOrchid;                    // 指标名颜色
input uint Symbols_Size=34;                              // 信号符号大小
input uint Font_Size=15;                                 // 指标名字体大小
input int Xn=5;                                          // 名称水平位移
input int Yn=-20;                                        // 名称垂直位移
input bool ShowIndName=true;                             // 指标名显示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER// 边角位置
input uint X_=0;                                         // 水平位移
input uint Y_=30;                                        // 垂直位移

几个 ElderImpulseSystem_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

放置 ElderImpulseSystem 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

ElderImpulseSystem_HTF_Signal

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/693

BrainTrend_HTF_Signal BrainTrend_HTF_Signal

BrainTrend_HTF_Signal 按图形对象序列方式显示来自 BrainTrend1 和 BrainTrend2 最后一根柱线的趋势方向。使用柱线数量在输入参数中设定。

四分位数 四分位数

该指标显示样本的第一, 第二和第三的四分位数。

NonLagDot NonLagDot

Nonlagdot 是供应与需求指标，它根据市场支配力量来计算可能的趋势。

LeMan 目标 LeMan 目标

本指标显示价格走势的可能目标位。它计算市场价格至最高价和最低价的距离，并显示四分位偏离。