ポケットに対して
インディケータ

Parabolic_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
930
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Parabolic_HTF_Signalは、トレンドの方向またはColor_Parabolic指標によって生成された取引を実行するためのシグナルを選択されたバーで着色トレンド表示又は取引の方向を持ったグラフィックオブジェクトとして示し、市場参入の瞬間にはアラートや音声シグナルを送信します。

トレンドが選択されたバーで継続する場合、この指標はトレンド方向に対応した色のついた丸の形のグラフィックオブジェクトによってアラートを出します。選択されたバーでトレンドが変化した場合、指標は取引の方向に対応する矢印、色と方向でアラートを出します。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

  1. Color_Parabolic指標の入力パラメータは下記の通りです。
    input string Symbol_="";                  // 金融資産
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;// 指標計算の時間枠
input double Step=0.02;                   // ステップ
input double Maximum=0.2;                 // 最高値
  2. 指標の可視化に必要なParabolic_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。
    //---- 指標表示の設定
input uint SignalBar=0;                          // シグナルバーのインデックス（0が現在のバー）
input string Symbols_Sirname="Parabolic_Label_"; // 指標のラベル名
input color Up1Symbol_Color=BlueViolet;          // ロングの銘柄の色
input color UpSymbol_Color=MediumBlue;           // 上昇銘柄の色
input color DnSymbol_Color=Red;                  // 下降銘柄の色
input color Dn1Symbol_Color=DeepPink;            // ショートの銘柄の色
input color IndName_Color=DarkOrchid;            // 指標名の色
input uint Symbols_Size=60;                      // シグナル銘柄サイズ
input uint Font_Size=10;                         // 指標名のフォントサイズ
input int X_1=5;                                 // 名前の水平シフト
input int Y_1=-15;                               // 名前の垂直シフト
input bool ShowIndName=true;                     // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー
input uint X_=0;                                 // 水平シフト
input uint Y_=20;                                // 垂直シフト
  3. アラートと音声シグナルのトリガに必要なParabolic_HTF_Signal指標の入力パラメータは下記の通りです。
    //---- アラートの設定
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 作動指示バージョン
input uint AlertCount=0;                     // 出されたアラートの数

１つのチャートで複数のParabolic_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

Color_Parabolic.mq5指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。

Parabolic_HTF_Signal. トレンド継続シグナル

Parabolic_HTF_Signal. 市場参入シグナル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/680

