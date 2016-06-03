Parabolic_HTF_Signalは、トレンドの方向またはColor_Parabolic指標によって生成された取引を実行するためのシグナルを選択されたバーで着色トレンド表示又は取引の方向を持ったグラフィックオブジェクトとして示し、市場参入の瞬間にはアラートや音声シグナルを送信します。

トレンドが選択されたバーで継続する場合、この指標はトレンド方向に対応した色のついた丸の形のグラフィックオブジェクトによってアラートを出します。選択されたバーでトレンドが変化した場合、指標は取引の方向に対応する矢印、色と方向でアラートを出します。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

Color_Parabolic指標の入力パラメータは下記の通りです。

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input double Step= 0.02 ; input double Maximum= 0.2 ; 指標の可視化に必要なParabolic_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname= "Parabolic_Label_" ; input color Up1Symbol_Color=BlueViolet; input color UpSymbol_Color=MediumBlue; input color DnSymbol_Color=Red; input color Dn1Symbol_Color=DeepPink; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; アラートと音声シグナルのトリガに必要なParabolic_HTF_Signal指標の入力パラメータは下記の通りです。

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

１つのチャートで複数のParabolic_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

Color_Parabolic.mq5指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。