コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

FiboCandles - MetaTrader 5のためのインディケータ

Ivan Kornilov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
2370
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Ivan Kornilov

この指標ーは現在のトレンドとフィボナッチレベル補正を考慮した色付きのローソク足を表示し、トレンドが変化した場合にアラートや音声警告を与えます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年2月15日に公開されました。

FiboCandles


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/682

BykovTrend_HTF_Signal BykovTrend_HTF_Signal

BykovTrend_HTF_Signalは、トレンドの方向またはBykovTrend指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。

Parabolic_HTF_Signal Parabolic_HTF_Signal

Parabolic_HTF_Signalは、トレンドの方向またはColor_Parabolic指標によって生成された取引を実行するためのシグナルを選択されたバーで着色トレンド表示又は取引の方向を持ったグラフィックオブジェクトとして示し、市場参入の瞬間にはアラートや音声シグナルを送信します。

SilverTrend_HTF_Signal SilverTrend_HTF_Signal

SilverTrend_HTF_Signalは、トレンドの方向またはSilverTrend指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。

Trinity-Impulse Trinity-Impulse

Trinity-Impulse指標は市場参入のポイントともみ合い相場を示します。