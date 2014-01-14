Parabolic_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o una señal generada por el indicador Color_Parabolic para llevar a cabo una transacción en la barra escogida, mediante un objeto gráfico coloreado que indica la tendencia o la dirección de la transacción y muestra una alerta o señal sonora en caso de ser el momento para entrar en el mercado.

En el caso de que la tendencia continúe en la barra seleccionada, el indicador alerta mediante un objeto gráfico en forma de círculo con el color que corresponde a la dirección de la tendencia. En el caso de cambio de tendencia en la barra seleccionada, el indicador alerta con una flecha, del color y la dirección que corresponde a la transacción a realizar.

Los parámetros de entrada se pueden dividir en tres grandes grupos:

Parámetros de entrada del indicador Color_Parabolic:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input double Step= 0.02 ; input double Maximum= 0.2 ; Parámetros de entrada del indicador Parabolic_HTF_Signal que son necesarios para la visualización indicador:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname= "Parabolic_Label_" ; input color Up1Symbol_Color=BlueViolet; input color UpSymbol_Color=MediumBlue; input color DnSymbol_Color=Red; input color Dn1Symbol_Color=DeepPink; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Parámetros de entrada del indicador Parabolic_HTF_Signal que son necesarios para la activación de alertas y señales sonoras:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

En caso de que varios indicadores Parabolic_HTF_Signal sean utilizados en el mismo gráfico, cada uno de ellos debería tener su propio valor de Symbols_Sirname (nombre para las etiquetas del indicador).

Guarde el archivo compilado del indicador Color_Parabolic.mq5 en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators\.

Imágenes: