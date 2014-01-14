Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Parabolic_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
Parabolic_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o una señal generada por el indicador Color_Parabolic para llevar a cabo una transacción en la barra escogida, mediante un objeto gráfico coloreado que indica la tendencia o la dirección de la transacción y muestra una alerta o señal sonora en caso de ser el momento para entrar en el mercado.
En el caso de que la tendencia continúe en la barra seleccionada, el indicador alerta mediante un objeto gráfico en forma de círculo con el color que corresponde a la dirección de la tendencia. En el caso de cambio de tendencia en la barra seleccionada, el indicador alerta con una flecha, del color y la dirección que corresponde a la transacción a realizar.
Los parámetros de entrada se pueden dividir en tres grandes grupos:
- Parámetros de entrada del indicador Color_Parabolic:
input string Symbol_=""; // Activo financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Periodicidad utilizada en el indicador input double Step=0.02; // Paso input double Maximum=0.2; // Máximo
- Parámetros de entrada del indicador Parabolic_HTF_Signal que son necesarios para la visualización indicador:
//---- configuración de visualización del indicador input uint SignalBar=0; // Índice de la barra de señal, 0 es la barra actual input string Symbols_Sirname="Parabolic_Label_"; // Indicador de etiquetas de nombres input color Up1Symbol_Color=BlueViolet; // Color del símbolo posición larga input color UpSymbol_Color=MediumBlue; // Color del símbolo ascendente input color DnSymbol_Color=Red; // Color del símbolo descendente input color Dn1Symbol_Color=DeepPink; // Color del símbolo posición corta input color IndName_Color=DarkOrchid; // Color para el nombre del indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamaño del símbolo de señal input uint Font_Size=10; // Tamaño de fuente del nombre del indicador input int X_1=5; // Desplazamiento horizontal del nombre input int Y_1=-15; // Desplazamiento vertical del nombre input bool ShowIndName=true; // Mostrar el nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina de colocación input uint X_=0; // Desplazamiento horizontal input uint Y_=20; // Desplazamiento vertical
- Parámetros de entrada del indicador Parabolic_HTF_Signal que son necesarios para la activación de alertas y señales sonoras:
//---- configuración de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // modo de alerta de activación input uint AlertCount=0; // Cantidad de alertas presentadas
En caso de que varios indicadores Parabolic_HTF_Signal sean utilizados en el mismo gráfico, cada uno de ellos debería tener su propio valor de Symbols_Sirname (nombre para las etiquetas del indicador).
Guarde el archivo compilado del indicador Color_Parabolic.mq5 en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators\.
