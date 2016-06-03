無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Stochastic-X8 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1440
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
lukas1
この指標は1つのチャートに8ストキャスティクスをグリッドで描画します。指標パラメータは、指標入力パラメータに実装された「koef」比よって最初のストキャスティックスパラメータを乗じて算出されます。各ラインパラメータがツールヒントで表示されます。
二番目の（シグナル）ストキャスティックスラインは指標のに表示されませんが、指標の視認性は影響されません。 逆に、グリッド全体の表示が改善されました。
指標バッファは、コードの最適化のための最も簡単なクラスを使用して宣言されます。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 指標バッファを作成するための変数配列 | //+------------------------------------------------------------------+ class CIndicatorsBuffers { public: double IndBuffer[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 指標バッファの作成 | //+------------------------------------------------------------------+ CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];
チャート上の線の数を変更したい場合は、LINES_TOTAL定数の値を変更するのみです。
//+-----------------------------------+ //| 定数の宣言 | //+-----------------------------------+ #define LINES_TOTAL 8 // 指標線の数の定数
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年3月12日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/678
sSyncScroll
チャート同時スクロールのためのスクリプト。Laguerre_HTF_Signal
Laguerre_HTF_Signalは、トレンドの方向またはLaguerre指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。
バイナリ波
バイナリ波は指標の測定値がどのように解釈されるかによって正または負の値を返します。Parabolic_HTF_Signal
Parabolic_HTF_Signalは、トレンドの方向またはColor_Parabolic指標によって生成された取引を実行するためのシグナルを選択されたバーで着色トレンド表示又は取引の方向を持ったグラフィックオブジェクトとして示し、市場参入の瞬間にはアラートや音声シグナルを送信します。