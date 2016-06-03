Stochastic-X8

実際の著者：

lukas1

この指標は1つのチャートに8ストキャスティクスをグリッドで描画します。指標パラメータは、指標入力パラメータに実装された「koef」比よって最初のストキャスティックスパラメータを乗じて算出されます。各ラインパラメータがツールヒントで表示されます。



二番目の（シグナル）ストキャスティックスラインは指標のに表示されませんが、指標の視認性は影響されません。 逆に、グリッド全体の表示が改善されました。

指標バッファは、コードの最適化のための最も簡単なクラスを使用して宣言されます。

class CIndicatorsBuffers { public : double IndBuffer[]; }; CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];

チャート上の線の数を変更したい場合は、LINES_TOTAL定数の値を変更するのみです。

#define LINES_TOTAL 8

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年3月12日に公開されました。