ポケットに対して
インディケータ

Stochastic-X8 - MetaTrader 5のためのインディケータ

lukas1
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1440
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

lukas1

この指標は1つのチャートに8ストキャスティクスをグリッドで描画します。指標パラメータは、指標入力パラメータに実装された「koef」比よって最初のストキャスティックスパラメータを乗じて算出されます。各ラインパラメータがツールヒントで表示されます。

二番目の（シグナル）ストキャスティックスラインは指標のに表示されませんが、指標の視認性は影響されません。 逆に、グリッド全体の表示が改善されました。

指標バッファは、コードの最適化のための最も簡単なクラスを使用して宣言されます。

//+------------------------------------------------------------------+
//|  指標バッファを作成するための変数配列            |
//+------------------------------------------------------------------+  
class CIndicatorsBuffers
  {
public: double    IndBuffer[];
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| 指標バッファの作成                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];

チャート上の線の数を変更したい場合は、LINES_TOTAL定数の値を変更するのみです。

//+-----------------------------------+
//|  定数の宣言         |
//+-----------------------------------+
#define LINES_TOTAL         8 // 指標線の数の定数

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年3月12日に公開されました。

Stochastic-X8


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/678

