Индикаторы

Parabolic_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
3096
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Parabolic_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Color_Parabolic на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде залитого краской круга, цвет которого соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подаёт сигнал объектом в виде стрелки, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

  1. Входные параметры индикатора Color_Parabolic:
    input string Symbol_="";                  // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6// Таймфрейм для расчета индикатора
input double Step=0.02;                   // Шаг
input double Maximum=0.2;                 // Максимум
  2. Входные параметры индикатора Parabolic_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                          // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symbols_Sirname="Parabolic_Label_"; // Названия меток индикатора
input color Up1Symbol_Color=BlueViolet;          // Цвет символа для лонга
input color UpSymbol_Color=MediumBlue;           // Цвет символа роста
input color DnSymbol_Color=Red;                  // Цвет символа падения
input color Dn1Symbol_Color=DeepPink;            // Цвет символа для шорта
input color IndName_Color=DarkOrchid;            // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=60;                      // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=10;                         // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                                 // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                               // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                     // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
input uint X_=0;                                 // Смещение по горизонтали
input uint Y_=20;                                // Смещение по вертикали
  3. Входные параметры индикатора Parabolic_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Вариант индикации срабатывания
input uint AlertCount=0;                     // Количество подаваемых алертов

Если предполагается использование нескольких индикаторов Parabolic_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Color_Parabolic.mq5.

Рис.1 Индикатор Parabolic_HTF_Signal Сигнал продолжения тренда

Рис.2 Индикатор Parabolic_HTF_Signal Сигнал для совершения сделки

