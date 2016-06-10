CodeBaseKategorien
Parabolic_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Parabolic_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung bzw. ein Signal für die Eröffnung einer Position des Color_Parabolic Indikators einer gewählten Bar als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung oder auch als Tonsignal

Setzt sich der Trend während der ausgewählten Bar fort, erscheint ein ausgefüllter Kreis in der Farbe des Trendrichtung: Wenn sich ein Trend in der ausgewählten Bar verändert, wird das der Indikator durch den Pfeil, die Farbe und der Richtung entsprechend des Trends anzeigen:

Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.

  1. Color_Parabolic Indikator Eingabe-Parameter:
    input string Symbol_="";                   // Handelssymbol
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;// Zeitrahmen für die Indikatorberechnung
input double Step=0.02;                   // Schrittweite
input double Maximum=0.2;                 // Maximum
  2. Die Eingabeparameter des Parabolic_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
    //---- Indikator Anzeige-Werte
input uint SignalBar=0;                          // Index der Signalbar, 0 ist die aktuelle Bar
input string Symbols_Sirname="Parabolic_Label_"; // Name des Labels des Indikators
input color Up1Symbol_Color=BlueViolet;          // Farbe des Symbols für Kaufen
input color UpSymbol_Color=MediumBlue;           // Farbe steigender Werte
input color DnSymbol_Color=Red;                  // Farbe fallender Werte
input color Dn1Symbol_Color=DeepPink;            // Farbe des Symbols für Verkaufen
input color IndName_Color=DarkOrchid;            // Farbe des Indikatornamens
input uint Symbols_Size=60;                      // Symbolgröße
input uint Font_Size=10;                         // Schriftgröße des Indikatornamens
input int X_1=5;                                 // Horizontaler Abstand des Namens
input int Y_1=-15;                               // Vertikaler Abstand des Namens
input bool ShowIndName=true;                     // Name des Indikators zeigen
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Wahl der Ecke
input uint X_=0;                                 // Horizontaler Abstand
input uint Y_=20;                                // Vertikaler Abstand
  3. Diese Eingabeparameter des Parabolic_HTF_Signal Indikators sind notwendig für Warnungen und Tonsignale:
    //---- Einstellungen der Warnungen
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Art der Warnungen
input uint AlertCount=0;                              // Anzahl der Warnungen

Im Fall, dass der Parabolic_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Die kompilierte Datei des Color_Parabolic.mq5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Parabolic_HTF_Signal. Trendfortsetzungssignal

Parabolic_HTF_Signal. Eröffungssignal

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/680

