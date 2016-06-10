und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Parabolic_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung bzw. ein Signal für die Eröffnung einer Position des Color_Parabolic Indikators einer gewählten Bar als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung oder auch als Tonsignal
Setzt sich der Trend während der ausgewählten Bar fort, erscheint ein ausgefüllter Kreis in der Farbe des Trendrichtung: Wenn sich ein Trend in der ausgewählten Bar verändert, wird das der Indikator durch den Pfeil, die Farbe und der Richtung entsprechend des Trends anzeigen:
Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.
- Color_Parabolic Indikator Eingabe-Parameter:
input string Symbol_=""; // Handelssymbol input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;// Zeitrahmen für die Indikatorberechnung input double Step=0.02; // Schrittweite input double Maximum=0.2; // Maximum
- Die Eingabeparameter des Parabolic_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
//---- Indikator Anzeige-Werte input uint SignalBar=0; // Index der Signalbar, 0 ist die aktuelle Bar input string Symbols_Sirname="Parabolic_Label_"; // Name des Labels des Indikators input color Up1Symbol_Color=BlueViolet; // Farbe des Symbols für Kaufen input color UpSymbol_Color=MediumBlue; // Farbe steigender Werte input color DnSymbol_Color=Red; // Farbe fallender Werte input color Dn1Symbol_Color=DeepPink; // Farbe des Symbols für Verkaufen input color IndName_Color=DarkOrchid; // Farbe des Indikatornamens input uint Symbols_Size=60; // Symbolgröße input uint Font_Size=10; // Schriftgröße des Indikatornamens input int X_1=5; // Horizontaler Abstand des Namens input int Y_1=-15; // Vertikaler Abstand des Namens input bool ShowIndName=true; // Name des Indikators zeigen input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Wahl der Ecke input uint X_=0; // Horizontaler Abstand input uint Y_=20; // Vertikaler Abstand
- Diese Eingabeparameter des Parabolic_HTF_Signal Indikators sind notwendig für Warnungen und Tonsignale:
//---- Einstellungen der Warnungen input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Art der Warnungen input uint AlertCount=0; // Anzahl der Warnungen
Im Fall, dass der Parabolic_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.
Die kompilierte Datei des Color_Parabolic.mq5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/680
