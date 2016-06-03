コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BykovTrend_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1223
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

BykovTrend_HTF_Signalは、トレンドの方向またはBykovTrend指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。

トレンドが選択されたバーで継続する場合、指標は色のついた右矢印の形のグラフィックオブジェクトによるアラートを出し、その色はトレンド方向に相当します。選択されたバーでトレンドが変化した場合、指標は取引の方向に対応する矢印、色と方向でアラートを出します。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

  1. BykovTrend指標の入力パラメータは下記の通りです。
    //+------------------------------------------------+ 
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                  // 金融資産
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指標計算のための時間軸
input int RISK=3;
input int SSP=9;

  2. 指標の可視化に必要なBykovTrend_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。

    //---- 指標表示の設定
input uint SignalBar=0;                              // シグナルバーのインデックス（0が現在のバー）
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指標のラベル名
input color UpSymol_Color=Lime;                      // 上昇銘柄の色
input color DnSymol_Color=Magenta;                   // 下降銘柄の色
input color IndName_Color=DarkOrchid;                // 指標名の色
input uint Symbols_Size=60;                          // シグナル銘柄サイズ
input uint Font_Size=10;                             // 指標名のフォントサイズ
input int X_1=5;                                     // 名前の水平シフト
input int Y_1=-15;                                   // 名前の垂直シフト
input bool ShowIndName=true;                         // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー
input uint X_=0;                                     // 水平シフト
input uint Y_=20;                                    // 垂直シフト

  3. アラートと音声シグナルのトリガに必要なBykovTrend_HTF_Signal 指標の入力パラメータは下記の通りです。

    //---- アラートの設定
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 作動指示バージョン
input uint AlertCount=0;                    // 出されたアラートの数

１つのチャートで複数のBykovTrend_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

BykovTrend.mq5指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。

BykovTrend_HTF_Signal. トレンド継続シグナル

BykovTrend_HTF_Signal. 市場参入シグナル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/681

Parabolic_HTF_Signal Parabolic_HTF_Signal

Parabolic_HTF_Signalは、トレンドの方向またはColor_Parabolic指標によって生成された取引を実行するためのシグナルを選択されたバーで着色トレンド表示又は取引の方向を持ったグラフィックオブジェクトとして示し、市場参入の瞬間にはアラートや音声シグナルを送信します。

バイナリ波 バイナリ波

バイナリ波は指標の測定値がどのように解釈されるかによって正または負の値を返します。

FiboCandles FiboCandles

この指標ーは現在のトレンドとフィボナッチレベル補正を考慮した色付きのローソク足を表示し、トレンドが変化した場合にアラートや音声警告を与えます。

SilverTrend_HTF_Signal SilverTrend_HTF_Signal

SilverTrend_HTF_Signalは、トレンドの方向またはSilverTrend指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。