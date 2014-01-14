代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Parabolic_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1439
等级:
(16)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Parabolic_HTF_Signal 在选择柱线位置显示彩色图形对象来代表 Color_Parabolic 指标生成的趋势方向或信号，以便执行交易，颜色可指明趋势或交易方向，并在入场时刻发送报警和声音信号。

当选择柱线上趋势延续时, 指标形成实心圆图形报警, 颜色与趋势方向对应。当选择柱线上趋势改变时, 指标以一个箭头报警，颜色和方向与执行合约的方向对应。

所有输入参数可分为三大组:

  1. Color_Parabolic 指标输入参数:
    input string Symbol_="";                  // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;// 指标计算时间帧
input double Step=0.02;                   // 步长
input double Maximum=0.2;                 // 最大
  2. Parabolic_HTF_Signal 标输入参数对于指标可视化十分必要:
    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                          // 信号柱线索引, 0 是当前柱线
input string Symbols_Sirname="Parabolic_Label_"; // 指标标签名
input color Up1Symbol_Color=BlueViolet;          // 多头符号颜色
input color UpSymbol_Color=MediumBlue;           // 增长符号颜色
input color DnSymbol_Color=Red;                  // 下跌符号颜色
input color Dn1Symbol_Color=DeepPink;            // 空头符号颜色
input color IndName_Color=DarkOrchid;            // 指标名颜色
input uint Symbols_Size=60;                      // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                         // 指标名字体大小
input int X_1=5;                                 // 名称水平位移
input int Y_1=-15;                               // 名称垂直位移
input bool ShowIndName=true;                     // 指标名显示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 边角位置
input uint X_=0;                                 // 水平位移
input uint Y_=20;                                // 垂直位移
  3. Parabolic_HTF_Signal 指标输入参数对于触发报警和声音信号十分必要:
    //---- 报警设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 指示版本
input uint AlertCount=0;                     // 提交报警次数

几个 Parabolic_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

放置 Color_Parabolic.mq5 指标编译文件至 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

Parabolic_HTF_Signal. 趋势延续信号

Parabolic_HTF_Signal. 入场信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/680

Stochastic-X8 Stochastic-X8

本指标在同一图表中绘制 8 条随机振荡器的栅格，显示线的数量可以改变。

Laguerre_HTF_Signal Laguerre_HTF_Signal

Laguerre_HTF_Signal 显示趋势方向，或以图形对象方式显示 Laguerre 指标产生的合约执行信号，包括彩色趋势指示和合约方向。

BykovTrend_HTF_Signal BykovTrend_HTF_Signal

BykovTrend_HTF_Signal 显示趋势方向，或以图形对象方式显示 BykovTrend 指标产生的合约执行信号，包括彩色趋势指示和合约方向。

FiboCandles FiboCandles

本指标依据当前趋势和斐波那契级数校正来显示彩色蜡烛条，并在趋势改变时发送报警和声音信号。