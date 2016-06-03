Laguerre_HTF_Signalは、トレンドの方向またはColorLaguerre指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。

トレンドが選択されたバーで継続する場合、指標は色のついた右矢印の形のグラフィックオブジェクトによるアラートを出し、その色はトレンド方向に相当します。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。

入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。

ColorLaguerre指標ーの入力パラメータは下記の通りです。 input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input double gamma= 0.7 ; input int HighLevel= 85 ; input int MiddleLevel= 50 ; input int LowLevel= 15 ; 指標の可視化に必要なLaguerre_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。 input uint SignalBar= 0 ; input string Symols_Sirname= "Laguerre_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Yellow; input color DnSymbol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ;

１つのチャートで複数のLaguerre_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

ColorLaguerre.mq5指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。

選択されたバーでトレンドが変化した場合、指標は取引の方向に対応する矢印、色と方向でアラートを出します。