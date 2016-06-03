コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Laguerre_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
880
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Laguerre_HTF_Signalは、トレンドの方向またはColorLaguerre指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。

トレンドが選択されたバーで継続する場合、指標は色のついた右矢印の形のグラフィックオブジェクトによるアラートを出し、その色はトレンド方向に相当します。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。

入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。

  1. ColorLaguerre指標ーの入力パラメータは下記の通りです。
    //+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // 金融資産
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;  // 指標計算のための時間軸
input double gamma=0.7;                    // 感度
input int HighLevel=85;                    // 買われ過ぎレベル
input int MiddleLevel=50;                  // 中間のレベル
input int LowLevel=15;                     // 売られ過ぎレベル
  2. 指標の可視化に必要なLaguerre_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。
    //---- 指標表示の設定
input uint SignalBar=0;                        // シグナルバーのインデックス（0が現在のバー）
input string Symols_Sirname="Laguerre_Label_";  // 指標のラベル名
input color UpSymbol_Color=Yellow;             // 上昇銘柄の色
input color DnSymbol_Color=Magenta;            // 下降銘柄の色
input color IndName_Color=DarkOrchid;          // 指標名の色
input uint Symbols_Size=60;                    // シグナル銘柄サイズ
input uint Font_Size=10;                       // 指標名のフォントサイズ
input int X_1=5;                               // 名前の水平シフト
input int Y_1=-15;                             // 名前の垂直シフト
input bool ShowIndName=true;                   // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー
input uint X_=0;                               // 水平シフト
input uint Y_=20;                              // 垂直シフト

１つのチャートで複数のLaguerre_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

ColorLaguerre.mq5指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。

Laguerre_HTF_Signalトレンド継続シグナル

選択されたバーでトレンドが変化した場合、指標は取引の方向に対応する矢印、色と方向でアラートを出します。

Laguerre_HTF_Signal市場参入シグナル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/676

