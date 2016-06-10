Laguerre_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des ColorLaguerre Indikators als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung.

Setzt sich der Trend während der ausgewählten Bar fort, erscheint ein ausgefüllter Rechtspfeil in der Farbe des Trendrichtung:

Des Indikators Eingabe-Parameter:

Der Zeitrahmen und der Namen des zu verwendenden Symbols wird in den Eingabeparameter angegeben. Wenn der Eingabeparameter Symbol_ leer ist, wird das Symbol des aktuellen Charts verwendet.

Alle Eingabeparameter können in zwei große Gruppen unterteilt werden:

ColorLaguerre Eingabeparameter input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input double gamma= 0.7 ; input int HighLevel= 85 ; input int MiddleLevel= 50 ; input int LowLevel= 15 ; Die Eingabeparameter des Laguerre_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung: input uint SignalBar= 0 ; input string Symols_Sirname= "Laguerre_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Blue; input color DnSymbol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ;

Im Fall, dass der Laguerre_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Die kompilierte Datei des ColorLaguerre.mq5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Wenn sich ein Trend in der ausgewählten Bar verändert, wird das der Indikator durch den Pfeil, die Farbe und der Richtung entsprechend des Trends anzeigen: