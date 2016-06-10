und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Laguerre_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
Laguerre_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des ColorLaguerre Indikators als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung.
Setzt sich der Trend während der ausgewählten Bar fort, erscheint ein ausgefüllter Rechtspfeil in der Farbe des Trendrichtung:
Des Indikators Eingabe-Parameter:
Der Zeitrahmen und der Namen des zu verwendenden Symbols wird in den Eingabeparameter angegeben. Wenn der Eingabeparameter Symbol_ leer ist, wird das Symbol des aktuellen Charts verwendet.
Alle Eingabeparameter können in zwei große Gruppen unterteilt werden:
- ColorLaguerre Eingabeparameter
//+-----------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Handelssymbol input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung input double gamma=0.7; // Sensibilität input int HighLevel=85; // Überkauft-Limit input int MiddleLevel=50; // Mittellinie input int LowLevel=15; // Überverkauft-Limit
- Die Eingabeparameter des Laguerre_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
//---- Indikator Anzeige-Werte input uint SignalBar=0; // Index der Signalbar, 0 ist die aktuelle Bar input string Symols_Sirname="Laguerre_Label_"; // Name des Labels des Indikators input color UpSymbol_Color=Blue; // Farbe steigender Werte input color DnSymbol_Color=Magenta; // Farbe fallender Werte input color IndName_Color=DarkOrchid; // Farbe des Indikatornamens input uint Symbols_Size=60; // Symbolgröße input uint Font_Size=10; // Schriftgröße des Indikatornamens input int X_1=5; // Horizontaler Abstand des Namens input int Y_1=-15; // Vertikaler Abstand des Namens input bool ShowIndName=true; // Name des Indikators zeigen input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Wahl der Ecke input uint X_=0; // Horizontaler Versatz input uint Y_=20; // Vertikaler Abstand
Im Fall, dass der Laguerre_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.
Die kompilierte Datei des ColorLaguerre.mq5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.
Wenn sich ein Trend in der ausgewählten Bar verändert, wird das der Indikator durch den Pfeil, die Farbe und der Richtung entsprechend des Trends anzeigen:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/676
