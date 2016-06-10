CodeBaseKategorien
Laguerre_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Laguerre_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des ColorLaguerre Indikators als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung.

Setzt sich der Trend während der ausgewählten Bar fort, erscheint ein ausgefüllter Rechtspfeil in der Farbe des Trendrichtung:

Des Indikators Eingabe-Parameter:

Der Zeitrahmen und der Namen des zu verwendenden Symbols wird in den Eingabeparameter angegeben. Wenn der Eingabeparameter Symbol_ leer ist, wird das Symbol des aktuellen Charts verwendet.

Alle Eingabeparameter können in zwei große Gruppen unterteilt werden:

  1. ColorLaguerre Eingabeparameter
    //+-----------------------------------+
//|  Indikator Eingabeparameter       |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Handelssymbol
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6// Zeitrahmen für die Indikatorberechnung
input double gamma=0.7;                    // Sensibilität
input int HighLevel=85;                    // Überkauft-Limit
input int MiddleLevel=50;                  // Mittellinie
input int LowLevel=15;                     // Überverkauft-Limit
  2. Die Eingabeparameter des Laguerre_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
    //---- Indikator Anzeige-Werte
input uint SignalBar=0; // Index der Signalbar, 0 ist die aktuelle Bar
input string Symols_Sirname="Laguerre_Label_"; // Name des Labels des Indikators
input color UpSymbol_Color=Blue;               // Farbe steigender Werte
input color DnSymbol_Color=Magenta;            // Farbe fallender Werte
input color IndName_Color=DarkOrchid;          // Farbe des Indikatornamens
input uint Symbols_Size=60;                    // Symbolgröße
input uint Font_Size=10;                       // Schriftgröße des Indikatornamens
input int X_1=5;                               // Horizontaler Abstand des Namens
input int Y_1=-15;                             // Vertikaler Abstand des Namens
input bool ShowIndName=true;                   // Name des Indikators zeigen
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Wahl der Ecke
input uint X_=0;                               // Horizontaler Versatz
input uint Y_=20;                              // Vertikaler Abstand

Im Fall, dass der Laguerre_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Die kompilierte Datei des ColorLaguerre.mq5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Laguerre_HTF_Signal. Trendfortsetzungssignal

Wenn sich ein Trend in der ausgewählten Bar verändert, wird das der Indikator durch den Pfeil, die Farbe und der Richtung entsprechend des Trends anzeigen:

Laguerre_HTF_Signal. Eröffungssignal

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/676

