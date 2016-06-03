私たちのファンページに参加してください
ASCtrend_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
ASCtrend_HTF_Signalは、トレンドの方向またはASCtrend指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。
現在のバーでエントリシグナルがない場合、指標は色付きの三角によりアラートし、その色はトレンドの方向に対応します。
現在のバーでエントリシグナルがない場合、指標は取引の方向に対抗する矢印、色と方向でアラートを出します。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。
入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。
- ASCtrend指標ーの入力パラメータ
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融資産 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指標計算のための時間軸 input int RISK=4;
- 指標の可視化に必要なASCtrend_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。
//---- 指標表示の設定 input string Symbols_Sirname="ASCtrend_Label_"; // 指標のラベル名 input color UpSymbol_Color=Lime; // 上昇銘柄の色 input color DnSymbol_Color=Red; // 下降銘柄の色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指標名の色 input uint Symbols_Size=60; // シグナル銘柄サイズ input uint Font_Size=10; // 指標名のフォントサイズ input int X_1=5; // 名前の水平シフト input int Y_1=-15; // 名前の垂直シフト input bool ShowIndName=true; // 指標名の表示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー input uint X_=0; // 水平シフト input uint Y_=20; // 垂直シフト
１つのチャートで複数のASCtrend_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。
ASCtrend 指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/675
