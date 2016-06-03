ASCtrend_HTF_Signalは、トレンドの方向またはASCtrend指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。



現在のバーでエントリシグナルがない場合、指標は色付きの三角によりアラートし、その色はトレンドの方向に対応します。

現在のバーでエントリシグナルがない場合、指標は取引の方向に対抗する矢印、色と方向でアラートを出します。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。

入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。

ASCtrend指標ーの入力パラメータ

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int RISK= 4 ;

指標の可視化に必要なASCtrend_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。

input string Symbols_Sirname= "ASCtrend_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Lime; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ;

１つのチャートで複数のASCtrend_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

ASCtrend 指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。