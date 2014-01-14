请观看如何免费下载自动交易
Laguerre_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本
Laguerre_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本
Laguerre_HTF_Signal 显示趋势方向，或以图形对象方式显示 ColorLaguerre 指标产生的合约执行信号，包括彩色趋势指示和合约方向。
当选择柱线上趋势延续时, 指标形成一个实心右三角图形对象报警, 颜色也与趋势方向对应。
指标输入参数:
用于指标计算的金融资产和时间帧，可在适当的输入参数中改变。如果 Symbol_ (金融资产) 输入参数为空, 则以当前图表符号作为金融资产。
所有输入参数可分为两大组:
- ColorLaguerre 指标输入参数;
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融资产 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧 input double gamma=0.7; // 敏感度 input int HighLevel=85; // 超买级别 input int MiddleLevel=50; // 中间级别 input int LowLevel=15; // 超卖级别
- Laguerre_HTF_Signal 标输入参数对于指标可视化十分必要:
//---- 指标显示设置 input uint SignalBar=0; // 信号柱线索引, 0 是当前柱线 input string Symols_Sirname="Laguerre_Label_"; // 指标标签名 input color UpSymbol_Color=Yellow; // 增长符号颜色 input color DnSymbol_Color=Magenta; // 下跌符号颜色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指标名颜色 input uint Symbols_Size=60; // 信号符号大小 input uint Font_Size=10; // 指标名字体大小 input int X_1=5; // 名称水平位移 input int Y_1=-15; // 名称垂直位移 input bool ShowIndName=true; // 指标名显示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 边角位置 input uint X_=0; // 水平位移 input uint Y_=20; // 垂直位移
几个 Laguerre_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。
放置 ColorLaguerre.mq5 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。
当选择柱线上趋势改变时, 指标以一个箭头报警，颜色和方向与执行交易的方向对应。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/676
