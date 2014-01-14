代码库部分
Laguerre_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Laguerre_HTF_Signal 显示趋势方向，或以图形对象方式显示 ColorLaguerre 指标产生的合约执行信号，包括彩色趋势指示和合约方向。

当选择柱线上趋势延续时, 指标形成一个实心右三角图形对象报警, 颜色也与趋势方向对应。

指标输入参数:

用于指标计算的金融资产和时间帧，可在适当的输入参数中改变。如果 Symbol_ (金融资产) 输入参数为空, 则以当前图表符号作为金融资产。

所有输入参数可分为两大组:

  1. ColorLaguerre 指标输入参数;
    //+-----------------------------------+
//|  指标输入参数                       |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧
input double gamma=0.7;                    // 敏感度
input int HighLevel=85;                    // 超买级别
input int MiddleLevel=50;                  // 中间级别
input int LowLevel=15;                     // 超卖级别
  2. Laguerre_HTF_Signal 标输入参数对于指标可视化十分必要:
    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                        // 信号柱线索引, 0 是当前柱线
input string Symols_Sirname="Laguerre_Label_";  // 指标标签名
input color UpSymbol_Color=Yellow;             // 增长符号颜色
input color DnSymbol_Color=Magenta;            // 下跌符号颜色
input color IndName_Color=DarkOrchid;          // 指标名颜色
input uint Symbols_Size=60;                    // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                       // 指标名字体大小
input int X_1=5;                               // 名称水平位移
input int Y_1=-15;                             // 名称垂直位移
input bool ShowIndName=true;                   // 指标名显示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 边角位置
input uint X_=0;                               // 水平位移
input uint Y_=20;                              // 垂直位移

几个 Laguerre_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

放置 ColorLaguerre.mq5 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

Laguerre_HTF_Signal. 趋势延续信号

当选择柱线上趋势改变时, 指标以一个箭头报警，颜色和方向与执行交易的方向对应。

Laguerre_HTF_Signal. 入场信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/676

