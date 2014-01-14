CodeBaseSeções
Laguerre_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Laguerre_HTF_Signal mostra um objeto gráfico colorido indicando o sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador Laguerre ColorLaguerre.

No caso de uma tendência contínua no timeframe seleccionado, o indicador informa através de um objecto gráfico sob a forma de seta preechida para a direita, a cor da seta corresponde a uma direção de tendência.

Parâmetros de entrada Indicador:

Um timeframe e um nome de ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser alterados pelos parâmetros de entrada apropriados. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo atual do gráfico será usado como o ativo financeiro.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do indicador ColorLaguerre;
    //+-----------------------------------+
//|Parâmetros de entrada do indicador |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Ativo Financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Indicação do timeframe para o cálculo do indicador no gráfico
input double gamma=0.7;                    // Sensibilidade
input int HighLevel=85;                    // Nível sobre-comprado
input int MiddleLevel=50;                  // Nível médio
input int LowLevel=15;                     // Nível sobre-vendido
  2. Os parâmetros de entrada do indicador Laguerre_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:
    //---- Configuração para exibir o indicador
input uint SignalBar=0;                        // Índice do timeframe da barra de sinal, 0 é a barra atual
input string Symols_Sirname="Laguerre_Label_"; // Etiqueta do nome do indicador
input color UpSymbol_Color=Yellow;             // cor do símbolo de tendência para cima
input color DnSymbol_Color=Magenta;            // cor do símbolo de tendência para baixo
input color IndName_Color=DarkOrchid;          // Nome da cor do indicador
input uint Symbols_Size=60;                    // Tamanho do símbolo do sinal 
input uint Font_Size=10;                       // Tamanho da fonte do nome do Indicador 
input int X_1=5;                               // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                             // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                   //  Exibir nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; //  Localização da posição do símbolo no gráfico 
input uint X_=0;                               // Deslocamento horizontal
input uint Y_=20;                              // Deslocamento vertical vertical

No caso de vários indicadores Laguerre_HTF_Signal serem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string.

Coloque o indicador ColorLaguerre.mq5 compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Laguerre_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência

Neste caso a tendência foi alterada no timeframe selecionado, o indicador informa através de uma seta com a cor e a direção correspondente a um negócio em condições de ser executado:

Laguerre_HTF_Signal. Sinal de entrada do mercado

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/676

