Laguerre_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
Laguerre_HTF_Signal mostra um objeto gráfico colorido indicando o sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador Laguerre ColorLaguerre.
No caso de uma tendência contínua no timeframe seleccionado, o indicador informa através de um objecto gráfico sob a forma de seta preechida para a direita, a cor da seta corresponde a uma direção de tendência.
Parâmetros de entrada Indicador:
Um timeframe e um nome de ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser alterados pelos parâmetros de entrada apropriados. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo atual do gráfico será usado como o ativo financeiro.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do indicador ColorLaguerre;
//+-----------------------------------+ //|Parâmetros de entrada do indicador | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ativo Financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Indicação do timeframe para o cálculo do indicador no gráfico input double gamma=0.7; // Sensibilidade input int HighLevel=85; // Nível sobre-comprado input int MiddleLevel=50; // Nível médio input int LowLevel=15; // Nível sobre-vendido
- Os parâmetros de entrada do indicador Laguerre_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:
//---- Configuração para exibir o indicador input uint SignalBar=0; // Índice do timeframe da barra de sinal, 0 é a barra atual input string Symols_Sirname="Laguerre_Label_"; // Etiqueta do nome do indicador input color UpSymbol_Color=Yellow; // cor do símbolo de tendência para cima input color DnSymbol_Color=Magenta; // cor do símbolo de tendência para baixo input color IndName_Color=DarkOrchid; // Nome da cor do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho do símbolo do sinal input uint Font_Size=10; // Tamanho da fonte do nome do Indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Exibir nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização da posição do símbolo no gráfico input uint X_=0; // Deslocamento horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical vertical
No caso de vários indicadores Laguerre_HTF_Signal serem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string.
Coloque o indicador ColorLaguerre.mq5 compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Imagens:
Neste caso a tendência foi alterada no timeframe selecionado, o indicador informa através de uma seta com a cor e a direção correspondente a um negócio em condições de ser executado:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/676
