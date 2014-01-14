Laguerre_HTF_Signal mostra um objeto gráfico colorido indicando o sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador Laguerre ColorLaguerre.

No caso de uma tendência contínua no timeframe seleccionado, o indicador informa através de um objecto gráfico sob a forma de seta preechida para a direita, a cor da seta corresponde a uma direção de tendência.

Parâmetros de entrada Indicador:

Um timeframe e um nome de ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser alterados pelos parâmetros de entrada apropriados. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo atual do gráfico será usado como o ativo financeiro.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:

Parâmetros de entrada do indicador ColorLaguerre; input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input double gamma= 0.7 ; input int HighLevel= 85 ; input int MiddleLevel= 50 ; input int LowLevel= 15 ; Os parâmetros de entrada do indicador Laguerre_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador: input uint SignalBar= 0 ; input string Symols_Sirname= "Laguerre_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Yellow; input color DnSymbol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ;

No caso de vários indicadores Laguerre_HTF_Signal serem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string.

Coloque o indicador ColorLaguerre.mq5 compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Imagens:



Neste caso a tendência foi alterada no timeframe selecionado, o indicador informa através de uma seta com a cor e a direção correspondente a um negócio em condições de ser executado: