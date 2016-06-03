コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

StepXCCX_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
825
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

StepXCCX_HTF_Signal色でのトレンドの表示を持った3グラフィカルオブジェクトとしてColorStepXCCX 指標の最後の3つのバーのトレンド方向を表示します。

オリジナルとは異なり、ここでは4色の指標が使用されます。Up1Level入力パラメータの閾値によって定義された買われ過ぎの領域では上昇トレンドは石灰色で、領域外では緑です。Dn1Level入力パラメータの閾値によって定義された売られ過ぎの領域では、下降トレンドはマゼンタで、領域外では赤です。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。

入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。

  1. ColorStepXCCX指標の入力パラメータについての情報はその記述でみつかります。 
    //+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                      // 金融資産
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;     // 指標計算のための時間軸
input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; // 価格平滑化手法
input int DPeriod=30;                        // 移動平均線の期間
input int DPhase=100;                        // 平滑化パラメータ
input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3;   // 偏差平滑化手法
input int MPeriod=7;                         // 平均偏差期間
input int MPhase=15;                         // 偏差平滑化パラメータ
input APPLIED_PRICE IPC=PRICE_TYPICAL;        // 適応価格
input int StepSizeFast=5;                    // 高速ステップ
input int StepSizeSlow=30;                   // 低速ステップ
  2. 指標の可視化に必要なStepXCCX_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。 
    //---- 指標表示の設定
input string Symbols_Sirname="StepXCCX_";     // 指標のラベル名
input int   Up1Level=+50;                    // 買われ過ぎレベル
input int   Dn1Level=-50;                    // 売られ過ぎレベル
input color Up1Symbol_Color=Lime;            // 最も成長した銘柄の色
input color UpSymbol_Color=Teal;             // 成長した銘柄の色
input color DnSymbol_Color=Red;              // 下降した銘柄の色
input color Dn1Symbol_Color=Magenta;         // 最も下降した銘柄の色
input color IndName_Color=DarkOrchid;        // 指標名の色
input uint Symbols_Size=40;                  // シグナル銘柄サイズ
input uint Font_Size=12;                     // 指標名のフォントサイズ
input int X_3=110;                           // 名前の水平シフト
input int Y_3=17;                            // 名前の垂直シフト
input bool ShowIndName=true;                 // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー
input uint X_=0;                             // 水平シフト
input uint Y_=0;                             // 垂直シフト

１つのチャートで複数のStepXCCX_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

ColorStepXCCX指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

ColorStepXCCX_.mq5は2色表示を持つ最終的な指標の中間バージョンです。

StepXCCX HTFシグナル


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/674

IncIchimokuOnArray IncIchimokuOnArray

CIchimokuOnArrayクラスは指標バッファでの一目（一目均衡表）の計算のために設計されています。

IncOBVOnArray IncOBVOnArray

COBVOnArrayクラスは指標バッファでのOBV (On Balance Volume) の計算のために設計されています。

ASCtrend_HTF_Signal ASCtrend_HTF_Signal

ASCtrend_HTF_Signalは、トレンドの方向またはASCtrend指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。

Laguerre_HTF_Signal Laguerre_HTF_Signal

Laguerre_HTF_Signalは、トレンドの方向またはLaguerre指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。