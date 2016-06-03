StepXCCX_HTF_Signal色でのトレンドの表示を持った3グラフィカルオブジェクトとしてColorStepXCCX 指標の最後の3つのバーのトレンド方向を表示します。



オリジナルとは異なり、ここでは4色の指標が使用されます。Up1Level入力パラメータの閾値によって定義された買われ過ぎの領域では上昇トレンドは石灰色で、領域外では緑です。Dn1Level入力パラメータの閾値によって定義された売られ過ぎの領域では、下降トレンドはマゼンタで、領域外では赤です。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。

入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。

ColorStepXCCX指標の入力パラメータについての情報はその記述でみつかります。 input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; input int DPeriod= 30 ; input int DPhase= 100 ; input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3; input int MPeriod= 7 ; input int MPhase= 15 ; input APPLIED_PRICE IPC= PRICE_TYPICAL ; input int StepSizeFast= 5 ; input int StepSizeSlow= 30 ; 指標の可視化に必要なStepXCCX_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。 input string Symbols_Sirname= "StepXCCX_" ; input int Up1Level=+ 50 ; input int Dn1Level=- 50 ; input color Up1Symbol_Color=Lime; input color UpSymbol_Color=Teal; input color DnSymbol_Color=Red; input color Dn1Symbol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 40 ; input uint Font_Size= 12 ; input int X_3= 110 ; input int Y_3= 17 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 0 ;

１つのチャートで複数のStepXCCX_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

ColorStepXCCX指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

ColorStepXCCX_.mq5は2色表示を持つ最終的な指標の中間バージョンです。