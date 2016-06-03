私たちのファンページに参加してください
StepXCCX_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
StepXCCX_HTF_Signal色でのトレンドの表示を持った3グラフィカルオブジェクトとしてColorStepXCCX 指標の最後の3つのバーのトレンド方向を表示します。
オリジナルとは異なり、ここでは4色の指標が使用されます。Up1Level入力パラメータの閾値によって定義された買われ過ぎの領域では上昇トレンドは石灰色で、領域外では緑です。Dn1Level入力パラメータの閾値によって定義された売られ過ぎの領域では、下降トレンドはマゼンタで、領域外では赤です。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。
入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。
- ColorStepXCCX指標の入力パラメータについての情報はその記述でみつかります。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融資産 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指標計算のための時間軸 input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; // 価格平滑化手法 input int DPeriod=30; // 移動平均線の期間 input int DPhase=100; // 平滑化パラメータ input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3; // 偏差平滑化手法 input int MPeriod=7; // 平均偏差期間 input int MPhase=15; // 偏差平滑化パラメータ input APPLIED_PRICE IPC=PRICE_TYPICAL; // 適応価格 input int StepSizeFast=5; // 高速ステップ input int StepSizeSlow=30; // 低速ステップ
- 指標の可視化に必要なStepXCCX_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。
//---- 指標表示の設定 input string Symbols_Sirname="StepXCCX_"; // 指標のラベル名 input int Up1Level=+50; // 買われ過ぎレベル input int Dn1Level=-50; // 売られ過ぎレベル input color Up1Symbol_Color=Lime; // 最も成長した銘柄の色 input color UpSymbol_Color=Teal; // 成長した銘柄の色 input color DnSymbol_Color=Red; // 下降した銘柄の色 input color Dn1Symbol_Color=Magenta; // 最も下降した銘柄の色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指標名の色 input uint Symbols_Size=40; // シグナル銘柄サイズ input uint Font_Size=12; // 指標名のフォントサイズ input int X_3=110; // 名前の水平シフト input int Y_3=17; // 名前の垂直シフト input bool ShowIndName=true; // 指標名の表示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー input uint X_=0; // 水平シフト input uint Y_=0; // 垂直シフト
１つのチャートで複数のStepXCCX_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。
ColorStepXCCX指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
ColorStepXCCX_.mq5は2色表示を持つ最終的な指標の中間バージョンです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/674
