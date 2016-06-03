無料でロボットをダウンロードする方法を見る
チャート同時スクロールのためのスクリプト。
スクリプトは１つのチャートで実行されます。チャートのいずれかをスクロールすると、残りのものもシフトされます。このような位置は、縦線でマークされます。
スクリプトを使用している場合、「右の境界線からチャートの終わりをシフトする」オプションをオンにすることをお勧めします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/677
