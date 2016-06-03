コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

sSyncScroll - MetaTrader 5のためのスクリプト

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1367
評価:
(47)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
チャート同時スクロールのためのスクリプト。

スクリプトは１つのチャートで実行されます。チャートのいずれかをスクロールすると、残りのものもシフトされます。このような位置は、縦線でマークされます。

スクリプトを使用している場合、「右の境界線からチャートの終わりをシフトする」オプションをオンにすることをお勧めします。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/677

