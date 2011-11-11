Индикатор Laguerre_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ColorLaguerre на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки.

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде закрашенной стрелки вправо, цвет которой соответствует направлению тренда.

Входные параметры индикатора:

Таймфрейм и имя финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.

Все входные параметры можно разбить на две большие группы:

Входные параметры индикатора ColorLaguerre;

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input double gamma= 0.7 ; input int HighLevel= 85 ; input int MiddleLevel= 50 ; input int LowLevel= 15 ; Входные параметры индикатора Laguerre_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symols_Sirname= "Laguerre_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Yellow; input color DnSymbol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ;

Если предполагается использование нескольких индикаторов Laguerre_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ColorLaguerre.mq5.

Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подаёт сигнал объектом в виде стрелки, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки: