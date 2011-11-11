CodeBaseРазделы
Индикаторы

Laguerre_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Laguerre_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ColorLaguerre на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки.

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде закрашенной стрелки вправо, цвет которой соответствует направлению тренда.

Входные параметры индикатора:

Таймфрейм и имя финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.

Все входные параметры можно разбить на две большие группы:

  1. Входные параметры индикатора ColorLaguerre;
    input string Symbol_="";                   // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
input double gamma=0.7;                    // Чувствительность
input int HighLevel=85;                    // Уровень перекупленности
input int MiddleLevel=50;                  // Средний уровень
input int LowLevel=15;                     // Уровень перепроданности
  2. Входные параметры индикатора Laguerre_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                        // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symols_Sirname="Laguerre_Label_";   // Название меток индикатора
input color UpSymbol_Color=Yellow;             // Цвет символа роста
input color DnSymbol_Color=Magenta;            // Цвет символа падения
input color IndName_Color=DarkOrchid;          // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=60;                    // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=10;                       // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                               // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                             // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                   // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
input uint X_=0;                               // Смещение по горизонтали
input uint Y_=20;                              // Смещение по вертикали

Если предполагается использование нескольких индикаторов Laguerre_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ColorLaguerre.mq5.

Рис.1 Индикатор Laguerre_HTF_Signal Сигнал продолжения тренда

Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подаёт сигнал объектом в виде стрелки, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки:

Рис.2 Индикатор Laguerre_HTF_Signal Сигнал для совершения сделки

IncSAROnArray IncSAROnArray

Класс CSAROnArray предназначен для расчета значений индикатора SAR (Parabolic SAR) по индикаторным буферам. В качестве примера использования класса прилагается индикатор Test_SAROnArray.

IncCMOOnArray IncCMOOnArray

Класс CMOOnArray предназначен для расчета значений индикатора CMO (Chande Momentum Oscillator) по индикаторному буферу. В качестве примера использования класса прилагается индикатор Test_CMOOnArray.

StepXCCX_HTF_Signal StepXCCX_HTF_Signal

Индикатор StepXCCX_HTF_Signal выводит направления тренда с трех последних баров индикатора ColorStepXCCX в виде трех графических объектов с цветной индикацией тренда.

ASCtrend_HTF_Signal ASCtrend_HTF_Signal

Индикатор ASCtrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ASCtrend в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки.