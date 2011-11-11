Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Laguerre_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3327
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Laguerre_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ColorLaguerre на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки.
Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде закрашенной стрелки вправо, цвет которой соответствует направлению тренда.
Входные параметры индикатора:
Таймфрейм и имя финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.
Все входные параметры можно разбить на две большие группы:
- Входные параметры индикатора ColorLaguerre;
input string Symbol_=""; // Финансовый актив input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора input double gamma=0.7; // Чувствительность input int HighLevel=85; // Уровень перекупленности input int MiddleLevel=50; // Средний уровень input int LowLevel=15; // Уровень перепроданности
- Входные параметры индикатора Laguerre_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
//---- настройки визуального отображения индикатора input uint SignalBar=0; // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар) input string Symols_Sirname="Laguerre_Label_"; // Название меток индикатора input color UpSymbol_Color=Yellow; // Цвет символа роста input color DnSymbol_Color=Magenta; // Цвет символа падения input color IndName_Color=DarkOrchid; // Цвет названия индикатора input uint Symbols_Size=60; // Размер символов сигнала input uint Font_Size=10; // Размер шрифта названия индикатора input int X_1=5; // Смещение названия по горизонтали input int Y_1=-15; // Смещение названия по вертикали input bool ShowIndName=true; // Отображение названия индикатора input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения input uint X_=0; // Смещение по горизонтали input uint Y_=20; // Смещение по вертикали
Если предполагается использование нескольких индикаторов Laguerre_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ColorLaguerre.mq5.
Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подаёт сигнал объектом в виде стрелки, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки:
Класс CSAROnArray предназначен для расчета значений индикатора SAR (Parabolic SAR) по индикаторным буферам. В качестве примера использования класса прилагается индикатор Test_SAROnArray.IncCMOOnArray
Класс CMOOnArray предназначен для расчета значений индикатора CMO (Chande Momentum Oscillator) по индикаторному буферу. В качестве примера использования класса прилагается индикатор Test_CMOOnArray.
Индикатор StepXCCX_HTF_Signal выводит направления тренда с трех последних баров индикатора ColorStepXCCX в виде трех графических объектов с цветной индикацией тренда.ASCtrend_HTF_Signal
Индикатор ASCtrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ASCtrend в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки.