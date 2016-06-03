X2MA_HTF_Signalは3グラフィカルオブジェクトとしてX2MA指標（二重平滑化ユニバーサル移動平均）の最後の3つのバーからのトレンド方向を色として表示します。

入力パラメータは下記の通りです。

時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。

入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。

X2MA指標の入力パラメータについた情報はX2MA指標の記述で見つかります。 指標の可視化に必要なX2MA_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。

input string Symbols_Sirname= "X2MA_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Blue; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int X_3= 120 ; input int Y_3= 10 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 0 ;

１つのチャートで複数のX2MA_HTF_Signal 指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

X2MA指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります