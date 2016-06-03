コードベースセクション
Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
815
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
x2ma.mq5 (7.96 KB) ビュー
x2ma_htf_signal.mq5 (12.31 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

X2MA_HTF_Signalは3グラフィカルオブジェクトとしてX2MA指標（二重平滑化ユニバーサル移動平均）の最後の3つのバーからのトレンド方向を色として表示します。

X2MA HTF シグナル

入力パラメータは下記の通りです。

時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。

入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。

  1. X2MA指標の入力パラメータについた情報はX2MA指標の記述で見つかります。

  2. 指標の可視化に必要なX2MA_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。

    //---- 指標表示の設定
input string Symbols_Sirname="X2MA_Label_";  // 指標のラベル名
input color UpSymbol_Color=Blue;           // 上昇銘柄の色
input color DnSymbol_Color=Red;            // 下降銘柄の色
input color IndName_Color=DarkOrchid;      // 指標名の色
input uint Symbols_Size=34;                // シグナル銘柄サイズ
input uint Font_Size=15;                   // 指標名のフォントサイズ
input int X_3=120;                         // 名前の水平シフト
input int Y_3=10;                          // 名前の垂直シフト
input bool ShowIndName=true;               // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー
input uint X_=0;                           // 水平シフト
input uint Y_=0;                           // 垂直シフト

１つのチャートで複数のX2MA_HTF_Signal 指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

X2MA指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/667

