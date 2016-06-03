私たちのファンページに参加してください
X2MA_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
X2MA_HTF_Signalは3グラフィカルオブジェクトとしてX2MA指標（二重平滑化ユニバーサル移動平均）の最後の3つのバーからのトレンド方向を色として表示します。
入力パラメータは下記の通りです。
時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。
入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。
- X2MA指標の入力パラメータについた情報はX2MA指標の記述で見つかります。
指標の可視化に必要なX2MA_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。
//---- 指標表示の設定 input string Symbols_Sirname="X2MA_Label_"; // 指標のラベル名 input color UpSymbol_Color=Blue; // 上昇銘柄の色 input color DnSymbol_Color=Red; // 下降銘柄の色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指標名の色 input uint Symbols_Size=34; // シグナル銘柄サイズ input uint Font_Size=15; // 指標名のフォントサイズ input int X_3=120; // 名前の水平シフト input int Y_3=10; // 名前の垂直シフト input bool ShowIndName=true; // 指標名の表示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー input uint X_=0; // 水平シフト input uint Y_=0; // 垂直シフト
１つのチャートで複数のX2MA_HTF_Signal 指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。
X2MA指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります
