SpreadCandlesCreator

この指標はオンラインモードでのフローティングスプレッドの現在値からなるローソク足チャートを作成します。



主な目的は、明確なブローカースプレッドの変化の観察です。この指標はローソク足をオンラインで表示するのみで、ローソク足チャートは保存されません。