無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SpreadCandlesCreator - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 931
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標はオンラインモードでのフローティングスプレッドの現在値からなるローソク足チャートを作成します。
主な目的は、明確なブローカースプレッドの変化の観察です。この指標はローソク足をオンラインで表示するのみで、ローソク足チャートは保存されません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/665
ToClearChart
金融資産のチャートからすべてのグラフィカルオブジェクトを削除するための簡単なスクリプト。チャートが不要になったオブジェクトによって混みすぎた場合に役に立ちます。XTrendlessOS (トレンドレスオシレータ)
この指標はJoe DiNapoli著作の「Trading with DiNapoli Levels（DiNapoliレベルでの取引）」で与えられた記述に基づいています。それは実際の市場買われ過ぎ/売られ過ぎの状態を評価するために設計されています。
XMACD_HTF_Signal
XMACD_HTF_Signalは3グラフィカルオブジェクトとしてXMACD指標の最後の3つのバーからのトレンド方向を表示します。X2MA_HTF_Signal
X2MA_HTF_Signalは3グラフィカルオブジェクトとしてX2MA指標の最後の3つのバーからのトレンド方向を色として表示します。