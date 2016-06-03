コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

SpreadCandlesCreator - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
931
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標はオンラインモードでのフローティングスプレッドの現在値からなるローソク足チャートを作成します。

主な目的は、明確なブローカースプレッドの変化の観察です。この指標はローソク足をオンラインで表示するのみで、ローソク足チャートは保存されません。

SpreadCandlesCreator

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/665

