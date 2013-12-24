代码库部分
X2MA_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB)
x2ma.mq5 (12.43 KB)
x2ma_htf_signal.mq5 (21.96 KB)
X2MA_HTF_Signal 显示 X2MA 指标 (通用双平滑) 的后三根柱线的趋势方向对应的三个图形对象，颜色依趋势方向判别。

X2MA HTF 信号

输入参数:

用于指标计算的金融资产和时间帧，可在适当的输入参数中改变。如果 Symbol_ (金融资产) 输入参数为空, 则以当前图表符号作为金融资产。

所有输入参数可分为两大组:

  1. 有关 X2MA 指标的输入参数的信息可在 X2MA 指标描述中找到;

  2. X2MA_HTF_Signal 指标输入参数对于指标可视化十分必要:

    //--- 指标显示设置
input string Symbols_Sirname="X2MA_Label_";  // 指标标签名
input color UpSymbol_Color=Blue;           // 增长符号颜色
input color DnSymbol_Color=Red;            // 下跌符号颜色
input color IndName_Color=DarkOrchid;      // 指标名颜色
input uint Symbols_Size=34;                // 信号符号大小
input uint Font_Size=15;                   // 指标名字体大小
input int X_3=120;                         // 名称水平位移
input int Y_3=10;                          // 名称垂直位移
input bool ShowIndName=true;               // 指标名显示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 边角位置
input uint X_=0;                           // 水平位移
input uint Y_=0;                           // 垂直位移

几个 X2MA_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

放置 X2MA 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/667

