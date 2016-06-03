コードベースセクション
Nikolay Kositsin
XMACD_HTF_Signalは3グラフィカルオブジェクトとしてXMACD指標の最後の3つのバーからのトレンド方向を表示します。

XMACD_HTF_Signal

指標の入力パラメータは下記の通りです。

時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。

入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。

  1. XMACD指標の入力パラメータについた情報はXMACD指標の記述で見つかります。
  2. 指標の可視化に必要なXMACD_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。
    //---- 指標表示の設定
input string Symols_Sirname="XMACD_Label_";           // 指標のラベル名
input color UpSymol_Color=Lime;                       // 上昇銘柄の色
input color DnSymol_Color=Red;                        // 下降銘柄の色
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // 指標名の色
input uint Symols_Size=34;                            // シグナル銘柄サイズ
input uint Font_Size=15;                              // 指標名のフォントサイズ
input int X_3=120;                                    // 名前の水平シフト
input int Y_3=10;                                     // 名前の垂直シフト
input bool ShowIndName=true;                          // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー
input uint X_=0;                                      // 水平シフト
input uint Y_=0;                                      // 垂直シフト

１つのチャートで複数のXMACD_HTF_Signal 指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

コンパイルされたXMACD指標ファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/666

