CSAROnArrayクラスは指標バッファでのSAR (Parabolic SAR) 値の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

double aStep - ステップ

- ステップ double aMax - 最大ステップ

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数 double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ

- 指標計算に使われる高値のデータバッファ double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ

- 指標計算に使われる安値のデータバッファ double aSAR[] - 計算値バッファ

追加メソッド：

string Name() -指標名の文字列を返します

Test_SAROnArray.mq5はCSAROnArrayクラスを使用する指標の例です。IncSAROnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

Parabolic SARテクニカル指標は、トレンド市場の分析のために開発されました。インジケータは、価格チャート上に構築されています。この指標は移動平均に似ており、唯一の違いはパラボリックSARはより高い加速度で移動し、価格の面でそのポジションを変更することがあるということです。

Test_SAROnArray - CSAROnArrayクラスの使用例