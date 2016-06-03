私たちのファンページに参加してください
IncSAROnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ
CSAROnArrayクラスは指標バッファでのSAR (Parabolic SAR) 値の計算のために設計されています。
使用法：
Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。
- double aStep - ステップ
- double aMax - 最大ステップ
Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。
- const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
- double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ
- double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ
- double aSAR[] - 計算値バッファ
追加メソッド：
- string Name() -指標名の文字列を返します
Test_SAROnArray.mq5はCSAROnArrayクラスを使用する指標の例です。IncSAROnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。
Parabolic SARテクニカル指標は、トレンド市場の分析のために開発されました。インジケータは、価格チャート上に構築されています。この指標は移動平均に似ており、唯一の違いはパラボリックSARはより高い加速度で移動し、価格の面でそのポジションを変更することがあるということです。
Test_SAROnArray - CSAROnArrayクラスの使用例
