ポケットに対して
ライブラリ

IncSAROnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

Dmitry Fedoseev
ビュー:
846
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incsaronarray.mqh (4.67 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
test_saronarray.mq5 (2.66 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

CSAROnArrayクラスは指標バッファでのSAR (Parabolic SAR) 値の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

  • double aStep - ステップ
  • double aMax - 最大ステップ

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ
  • double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ
  • double aSAR[] - 計算値バッファ

追加メソッド：

  • string Name() -指標名の文字列を返します

Test_SAROnArray.mq5はCSAROnArrayクラスを使用する指標の例です。IncSAROnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

Parabolic SARテクニカル指標は、トレンド市場の分析のために開発されました。インジケータは、価格チャート上に構築されています。この指標は移動平均に似ており、唯一の違いはパラボリックSARはより高い加速度で移動し、価格の面でそのポジションを変更することがあるということです。

Test_SAROnArray - CSAROnArrayクラスの使用例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/668

