Индикатор X2MA_HTF_Signal выводит направление тренда с трех последних баров индикатора X2MA в виде трех графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.

Входные параметры индикатора:

Таймфрейм и имя финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.

Все входные параметры можно разбить на две большие группы:

Входные параметры индикатора X2MA, необходимые пояснения к которым были сделаны на странице, посвящённой самому индикатору X2MA, и которые я пропускаю; Входные параметры индикатора X2MA_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:

input string Symols_Sirname= "X2MA_Label_" ; input color UpSymol_Color=Blue; input color DnSymol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int X_3= 120 ; input int Y_3= 10 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 0 ;

Если предполагается использование нескольких индикаторов X2MA_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть значение строковой переменной Symbols_Sirname (название для меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора X2MA.

Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".