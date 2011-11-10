CodeBaseРазделы
Индикаторы

X2MA_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2547
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор X2MA_HTF_Signal выводит направление тренда с трех последних баров индикатора X2MA в виде трех графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.

Рис.1 Индикатор X2MA HTF Signal

Входные параметры индикатора:

Таймфрейм и имя финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.

Все входные параметры можно разбить на две большие группы:

  1. Входные параметры индикатора X2MA, необходимые пояснения к которым были сделаны на странице, посвящённой самому индикатору X2MA, и которые я пропускаю;
  2. Входные параметры индикатора X2MA_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //--- настройки отображения индикатора
input string Symols_Sirname="X2MA_Label_";   // Название для меток индикатора
input color UpSymol_Color=Blue;            // Цвет символа роста
input color DnSymol_Color=Red;             // Цвет символа падения
input color IndName_Color=DarkOrchid;      // Цвет названия индикатора
input uint Symols_Size=34;                 // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=15;                   // Размер шрифта названия индикатора
input int X_3=120;                         // Смещение названия по горизонтали
input int Y_3=10;                          // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;               // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
input uint X_=0;                           // Смещение по горизонтали
input uint Y_=0;                           // Смещение по вертикали

Если предполагается использование нескольких индикаторов X2MA_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть значение строковой переменной Symbols_Sirname (название для меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора X2MA.

Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

