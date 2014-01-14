CodeBaseSeções
X2MA_HTF_Signal exibe a direção da tendência das três últimas barras do indicador X2MA (Média Móvel Universal com suavização dupla) como três objetos gráficos, cujas cores determinam a direção da tendência.

X2MA HTF Signal

Parâmetros de entrada:

O período e o nome do ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser modificados através dos parâmetros de entrada correspondentes. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo do gráfico atual será utilizado como ativo financeiro.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em dois grandes grupos:

  1. As informações a respeito dos parâmetros de entrada do indicador X2MA podem ser encontradas em sua descrição;

  2. Parâmetros de entrada do indicador X2MA_HTF_Signal necessários para sua exibição:

    //---- configurações de exibição do indicador
input string Symols_Sirname="X2MA_Label_";          // nome do rótulo do indicador
input color UpSymol_Color=Lime;                     // cor do símbolo em alta
input color DnSymol_Color=Red;                      // cor do símbolo em queda
input color IndName_Color=DarkOrchid;               // nome da cor do indicador
input uint Symols_Size=34;                          // tamanho dos símbolos de sinal
input uint Font_Size=15;                            // tamanho fonte do nome do indicador
input int X_3=120;                                  // deslocamento horizontal do nome
input int Y_3=10;                                   // deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                        // exibição do nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // localização do canto
input uint X_=0;                                     // deslocamento horizontal
input uint Y_=0;                                     // deslocamento vertical

No caso de utilizar vários indicadores X2MA_HTF_Signal em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor para variável Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).

Coloque o arquivo compilado X2MA em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/667

