CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

X2MA_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
832
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
x2ma.mq5 (7.96 KB) ansehen
x2ma_htf_signal.mq5 (12.31 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das X2MA_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der drei letzten Bars des X2MA Indikators (Universal gleitender Durchschnitt mit doppelter Glättung) in Form dreier Grafikobjekte, gefärbt gemäß der Trendrichtung.

X2MA HTF Signal

Eingabe Parameter:

Der Zeitrahmen und der Namen des zu verwendenden Symbols wird in den Eingabeparameter angegeben. Wenn der Eingabeparameter Symbol_ leer ist, wird das Symbol des aktuellen Charts verwendet.

Alle Eingabeparameter können in zwei große Gruppen unterteilt werden:

  1. Die Informationen über die Eingabeparameter des X2MA Indikators finden Sie in der Beschreibung des X2MA-Indikators;

  2. Die Eingabeparameter des X2MA_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:

    //--- Indikator Anzeige-Werte
input string Symbols_Sirname="X2MA_Label_";// Name des Labels des Indikators
input color UpSymbol_Color=Blue;           // Farbe steigender Werte
input color DnSymbol_Color=Red;            // Farbe fallender Werte
input color IndName_Color=DarkOrchid;      // Farbe des Indikatornamens
input uint Symbols_Size=34;                // Symbolgröße
input uint Font_Size=15;                   // Schriftgröße des Indikatornamens
input int X_3=120;                         // Horizontaler Abstand des Namens
input int Y_3=10;                          // Vertikaler Abstand des Namens
input bool ShowIndName=true;               // Zeige den Indikatornamen
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Wahl der Ecke
input uint X_=0;                           // Horizontaler Versatz
input uint Y_=0;                           // Vertikaler Abstand

Im Fall, dass der X2MA_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Die kompilierte Datei des X2MA muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/667

XMACD_HTF_Signal XMACD_HTF_Signal

Das XMACD_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der drei letzten Bars des XMACD Indikators in Form dreier Grafikobjekte.

SpreadCandlesCreator SpreadCandlesCreator

Der Indikator erzeugt einen Kerzenchart aus dem dynamischen Spread des aktuellen Charts.

IncSAROnArray IncSAROnArray

Die CSAROnArray Klasse berechnet die Werte des SAR (Parabolic SAR) Indikators im Indikator-Puffer. Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse CSAROnArray ist beigefügt.

IncADOnArray IncADOnArray

Die CADOnArray Klasse berechnet im Indikator-Puffer den AD (Accumulation Distribution, A/D). Der Test_ADOnArray Indikator ist ein Beispiel für die Verwendung dieser Klasse.