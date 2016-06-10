Das X2MA_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der drei letzten Bars des X2MA Indikators (Universal gleitender Durchschnitt mit doppelter Glättung) in Form dreier Grafikobjekte, gefärbt gemäß der Trendrichtung.

Eingabe Parameter:

Der Zeitrahmen und der Namen des zu verwendenden Symbols wird in den Eingabeparameter angegeben. Wenn der Eingabeparameter Symbol_ leer ist, wird das Symbol des aktuellen Charts verwendet.

Alle Eingabeparameter können in zwei große Gruppen unterteilt werden:

Die Informationen über die Eingabeparameter des X2MA Indikators finden Sie in der Beschreibung des X2MA-Indikators; Die Eingabeparameter des X2MA_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:

input string Symbols_Sirname= "X2MA_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Blue; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int X_3= 120 ; input int Y_3= 10 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 0 ;

Im Fall, dass der X2MA_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Die kompilierte Datei des X2MA muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.