und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
X2MA_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 832
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das X2MA_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der drei letzten Bars des X2MA Indikators (Universal gleitender Durchschnitt mit doppelter Glättung) in Form dreier Grafikobjekte, gefärbt gemäß der Trendrichtung.
Eingabe Parameter:
Der Zeitrahmen und der Namen des zu verwendenden Symbols wird in den Eingabeparameter angegeben. Wenn der Eingabeparameter Symbol_ leer ist, wird das Symbol des aktuellen Charts verwendet.
Alle Eingabeparameter können in zwei große Gruppen unterteilt werden:
- Die Informationen über die Eingabeparameter des X2MA Indikators finden Sie in der Beschreibung des X2MA-Indikators;
Die Eingabeparameter des X2MA_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
//--- Indikator Anzeige-Werte input string Symbols_Sirname="X2MA_Label_";// Name des Labels des Indikators input color UpSymbol_Color=Blue; // Farbe steigender Werte input color DnSymbol_Color=Red; // Farbe fallender Werte input color IndName_Color=DarkOrchid; // Farbe des Indikatornamens input uint Symbols_Size=34; // Symbolgröße input uint Font_Size=15; // Schriftgröße des Indikatornamens input int X_3=120; // Horizontaler Abstand des Namens input int Y_3=10; // Vertikaler Abstand des Namens input bool ShowIndName=true; // Zeige den Indikatornamen input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Wahl der Ecke input uint X_=0; // Horizontaler Versatz input uint Y_=0; // Vertikaler Abstand
Im Fall, dass der X2MA_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.
Die kompilierte Datei des X2MA muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/667
Das XMACD_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der drei letzten Bars des XMACD Indikators in Form dreier Grafikobjekte.SpreadCandlesCreator
Der Indikator erzeugt einen Kerzenchart aus dem dynamischen Spread des aktuellen Charts.
Die CSAROnArray Klasse berechnet die Werte des SAR (Parabolic SAR) Indikators im Indikator-Puffer. Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse CSAROnArray ist beigefügt.IncADOnArray
Die CADOnArray Klasse berechnet im Indikator-Puffer den AD (Accumulation Distribution, A/D). Der Test_ADOnArray Indikator ist ein Beispiel für die Verwendung dieser Klasse.