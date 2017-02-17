コードベースセクション
MQL5ウィザード - DIDI指数売買シグナル - MetaTrader 5のためのライブラリ

ブラジルのアナリスト、Odir Aguiar（Didi）が開発した指標に基づくシグナルで、反転ポイントの視覚化を可能にする3つの移動平均（3,8,20）（通称 Didiの針）で構成されています。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14970

