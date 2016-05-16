実際の著者

Vladimir Kravchuk

「New Adaptive Method of Following the Tendency and Market Cycles(傾向と市場サイクル追跡の新しい適応法)」

このインディケータにはV. Kravchuk'のAT&CF法を1つの別ウィンドウで形成する4つのデジタルフィルタ（FATL、SATL、RFTLとRSTL）があります。

AT＆CF法の主な目的は、設定された特性を有する最小数の技術的なツールの作成です。 いくつかの明確な市場のために、最小限のリスクレベルを有しながら、可能な最大の収益性を提供する取引アルゴリズムを構築するのにこのツールは十分です。

上記指定されたツールの解釈の基本的なルールは下記のとおりです。



上向きのSALTラインは強気の市場動向を示しています。SATL極小点は、弱気トレンド反転の開始点です。STLM が負から正に変化した点は、弱気トレンド反転の終了を示します。 下向きのSALTラインは、弱気市場動向を示しています。SATL極大点は、強気トレンド反転の開始点です。STLM が正からに負変化した点は、強気トレンド反転の終了を示します。 水平に近くで形成するSATLは中立位置を示しています。



STLMの解釈には特別の注意が必要です。STLMの正の値は強気のトレンドを示し、負の値は弱気のとトレンドを示します。STLMは先行指標です。STLMの極小値は、常にSATL極小値より前に来ます。STLMの極大値は、常にSATL極大値より前に来ます。

STLMによる極値点の到達は、SATLが上部または下部に達するための必要条件ではなく十分条件です。 SATLの上昇とSTLMの上昇は強気のトレンドの加速を示します。STLMが横這いまたは上昇していてSATLが上昇している安定した強気のトレンドが示されます。STLMの絶対値が高いほど、 強気のトレンドは強いです。SATLの下降とSTLMの下降は弱気のトレンドの加速を示します。

STLMが横這いまたは下降していてSATLが下降している安定した弱気のトレンドが示されます。STLMの絶対値が高いほど、 弱気のトレンドは強いです。



FATLトレンドラインの「高速」な上昇とSATLトレンドラインの「低速」な上昇は、強力な強気市場トレンドを示しています。

FATLトレンドラインの「高速」な下降とSATLトレンドラインの「低速」な下降は、強力な弱気市場トレンドを示しています。

FATLの上昇とSATLの下降は弱気なトレンドの修正または保合を示します。

FATLの下降とSATLの上昇は強気なトレンドの修正または保合を示します。

FATLとSATLの1方向への移動開始または再開は、トレンド反転、またはSATLに向けての価格の動きの修正と継続の終わりを示しています。