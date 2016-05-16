無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Yaanna - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 929
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者
Victor Chebotariov
Yaannaは買わ/売られ過ぎの状態の最も単純なインディケータです。
適応法：
Yaannaは、主要なシグナルのチェックに使用されなければならない確証インディケータ値です。
- インディケータ値が100を超える場合にはロングポジションを決済する必要があります。
- 0未満の場合にはショートポジションが決済されるべきです。
他の多くのインディケータと同様に、買わ/売られ過ぎのポジションはトレンドの存在を示すことがあります。しかし、市場の状況も考慮しなければなりません。
コードは2009年3月26日にコードベースに公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/454
