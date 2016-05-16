コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Yaanna - MetaTrader 5のためのインディケータ

Victor Chebotariov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
929
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者

Victor Chebotariov

Yaannaは買わ/売られ過ぎの状態の最も単純なインディケータです。

適応法：

Yaannaは、主要なシグナルのチェックに使用されなければならない確証インディケータ値です。

  1. インディケータ値が100を超える場合にはロングポジションを決済する必要があります。
  2. 0未満の場合にはショートポジションが決済されるべきです。

他の多くのインディケータと同様に、買わ/売られ過ぎのポジションはトレンドの存在を示すことがあります。しかし、市場の状況も考慮しなければなりません。

コードは2009年3月26日にコードベースに公開されました。

Yaannaインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/454

ZigZag ZigZag

動作速度によって最適化されたジグザグインディケータのバリアントです。

Resonance Hunter Resonance Hunter

関連する金融資産の共振イベントを分析多通貨エキスパートアドバイザーです。

Simple timer next candle Simple timer next candle

価格の近くや隅に配置できる非侵襲的なローソク足の時刻です。

AT_CF AT_CF

V. KravchukのAT＆SF方法の基礎を1つの別ウィンドウで形成する4つのデジタルフィルタです。