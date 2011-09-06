Реальный автор:

Владимир Кравчук

"Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами"

В данном индикаторе представлены все четыре цифровых фильтра (FATL, SATL, RFTL и RSTL), составляющих основу метода AT&CF В.Кравчука в одном отдельном окне.

Главная цель AT&CF-метода – создание минимального набора технических инструментов, обладающих заданными свойствами. Данных инструментов должно быть достаточно для построения торгового алгоритма, который обеспечивал бы максимально возможную для конкретного рынка доходность при минимальном уровне риска.

Основные правила интерпретации указанных выше инструментов следующие:



Растущая линия SATL свидетельствует о бычьем тренде на рынке. Точкой начала разворота медвежьего тренда считается точка локального минимума SATL. Точкой завершения разворота медвежьего тренда считается точка, в которой знак STLM сменился с минуса на плюс.

Падающая линия SATL свидетельствует о медвежьем тренде на рынке. Точкой начала разворота бычьего тренда считается точка локального максимума SATL. Точкой завершения разворота бычьего тренда считается точка, в которой знак STLM сменился с плюса на минус.

Форма SATL, близкая к горизонтальной, свидетельствует о нейтральной тенденции.



Интерпретация STLM требует особого внимания. Положительное значение STLM свидетельствует о бычьем тренде, а отрицательное – о медвежьей тенденции. STLM является опережающим индикатором. Локальный минимум STLM всегда предшествует локальному минимуму SATL. Локальный максимум STLM всегда предшествует локальному максимуму SATL.

Достижение STLM своих экстремальных точек является необходимым, но недостаточным условием достижения кривой SATL вершины или дна. Растущий STLM при растущей SATL свидетельствует об ускорении бычьего тренда. Горизонтальный и положительный STLM при растущей SATL свидетельствует об установившемся бычьем тренде. Чем больше абсолютное значение STLM, тем больший потенциал имеет бычий тренд. Падающий STLM при падающей SATL свидетельствует об ускорении медвежьего тренда.

Горизонтальный и отрицательный STLM при растущей SATL свидетельствует об установившемся медвежьем тренде. Чем больше при этом абсолютное значение STLM, тем больший потенциал имеет медвежий тренд.



Растущая "быстрая" линия тренда FATL при растущей "медленной" линии тренда SATL свидетельствует о сильном бычьем тренде на рынке.

Падающая "быстрая" линия FATL при падающей "медленной" линии SATL свидетельствует о сильном медвежьем тренде на рынке.

Растущая линия FATL при падающей линии SATL свидетельствует либо о бычьей коррекции при медвежьем тренде, либо о консолидации.

Падающая линия FATL при растущей линии SATL свидетельствует либо о медвежьей коррекции при бычьем тренде, либо о консолидации.

Начало или возобновление движения в одном направлении линий FATL и SATL сигнализирует либо о развороте тенденции, либо о завершении коррекции и возобновлении движения цен в направлении SATL.