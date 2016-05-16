無料でロボットをダウンロードする方法を見る
5Tironeレベル - MetaTrader 5のためのインディケータ
Nikolay Kositsin
- 1176
実際の著者
John Tirone
Tirone レベルは、価格チャート上で可能な支持と抵抗の領域を決定するために使用されるいくつかの連続して減少する水平線のシリーズです。
このテクニカル分析の方法は、John Tironeによってその著書「Classical Technical Analysis as a Powerful Trading Methodology（強力な取引手法としてクラシックのテクニカル分析）」によって開発されています。5 Tironeレベルに基づいたシステムは調整平均法を用いて構築されます。
この方法は、5つのしばしば非対称の線を生成します。
- 調整後の平均値（補正後の平均値）が最初に発見されます。
- 次の線は、2を乗じた補正後の平均値から最小値を差し引くことによって発見されます。
- 3つ目の線は、調整後の平均（調整平均）それ自体です。
- 次の線は、2を乗じた補正後の平均値から最大を引いて計算されます。
- 最低ラインは最大値から最小値を差し引いて、結果を補正後の平均値から引いて計算されます。
レベルは、次のように計算されます。
調整後の平均 = (Hhigh+Llow+Close)/3
Tironeレベル1 = 調整後の平均 + (Hhigh-Llow)
Tironeレベル2 = 2 x 調整後の平均 - Llow
Tironeレベル3 = 調整後の平均
Tironeレベル4 = 2 x 調整後の平均 - Hhigh
Tironeレベル5 = 調整後の平均 - (Hhigh-Llow)
ここで
- Hhigh (Highest High) - 一定期間、例えば、20バーの最高値
- Llow (Lowest Low) - 一定期間、例えば、20バーの最安値
- Close - 現在のバーの終値
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/458
