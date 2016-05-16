コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

5Tironeレベル - MetaTrader 5のためのインディケータ

John Tirone | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1176
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者

John Tirone

Tirone レベルは、価格チャート上で可能な支持と抵抗の領域を決定するために使用されるいくつかの連続して減少する水平線のシリーズです。

このテクニカル分析の方法は、John Tironeによってその著書「Classical Technical Analysis as a Powerful Trading Methodology（強力な取引手法としてクラシックのテクニカル分析）」によって開発されています。5 Tironeレベルに基づいたシステムは調整平均法を用いて構築されます。

この方法は、5つのしばしば非対称の線を生成します。

  1. 調整後の平均値（補正後の平均値）が最初に発見されます。
  2. 次の線は、2を乗じた補正後の平均値から最小値を差し引くことによって発見されます。
  3. 3つ目の線は、調整後の平均（調整平均）それ自体です。
  4. 次の線は、2を乗じた補正後の平均値から最大を引いて計算されます。
  5. 最低ラインは最大値から最小値を差し引いて、結果を補正後の平均値から引いて計算されます。

レベルは、次のように計算されます。

調整後の平均 = (Hhigh+Llow+Close)/3

Tironeレベル1 = 調整後の平均 + (Hhigh-Llow)
Tironeレベル2 = 2 x 調整後の平均 - Llow
Tironeレベル3 = 調整後の平均
Tironeレベル4 = 2 x 調整後の平均 - Hhigh
Tironeレベル5 = 調整後の平均 - (Hhigh-Llow)

ここで

  • Hhigh (Highest High) - 一定期間、例えば、20バーの最高値
  • Llow (Lowest Low) - 一定期間、例えば、20バーの最安値
  • Close - 現在のバーの終値

5Tironeレベル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/458

3Tironeレベル 3Tironeレベル

このインディケータは、一定期間の取引レンジに基づいた支持と抵抗のレベルで構成されます。

AT_CF AT_CF

V. KravchukのAT＆SF方法の基礎を1つの別ウィンドウで形成する4つのデジタルフィルタです。

SilverTrend_Signal SilverTrend_Signal

インディケータはチャートで着色されたドットを使用して売買シグナルを生成してメッセージを表示します。

スピアマンの順位相関 スピアマンの順位相関

スピアマンの順位相関は、相関の統計的分析に使用されるノンパラメトリック法です。