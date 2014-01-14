Autor real:

Vladimir Kravchuk

"Novo método adaptativo de rastrear tendências e ciclos de mercado"

Este indicador apresenta todos os quatro filtros digitais (FATL, SATL, RFTL e RSTL) que formam as bases do método AT&CF de V. Kravchuk em uma janela separada.

O principal objetivo do método AT & CF é a criação de um número mínimo de ferramentas técnicas que possuem propriedades definidas. Estes instrumentes devem ser suficientes para a construção de um algoritmo de negociação que garante o máximo de lucro possível com um nível de risco mínimo para algum mercado em específico.

As regras básicas de interpretação dessas ferramentas são especificadas abaixo:



Linha de SATL crescente indica que o mercado está em uma tendência de alta. O ponto de mínimo local de SATL é um ponto de começo de uma reversão da tendência baixista. O ponto em que STLM muda de negativo para positivo, indica o fim de uma reversão da tendência de baixa. Linha de SATL caindo indica que o mercado está em uma tendência de baixa. O ponto de máximo local de SATL é um ponto de começo de uma reversão da tendência de alta. O ponto em que STLM muda de positivo para negativo, indica o fim de uma reversão da tendência de alta. A linha de SATL que está próxima da horizontal indica um posição neutra.



A interpretação de STLM requer uma atenção em especial. Valores positivos de STLM indicam uma tendência de alta e valores negativos indica uma tendência de baixa. STLM é um indicador avançado. O ponto local mínimo de STLM sempre precede o mínimo local de SATL. O ponto local máximo de STLM sempre precede o máximo local de SATL.

Atingir os pontos extremos de STLM é necessário, porém, não é uma condição suficiente para a curva de SATL atingir um topo ou fundo. No caso de uma STLM e SATL crescentes, indica uma aceleração na tendência altista. No caso de uma STLM positiva e horizontal juntamente com um SATL crescente, indica uma tendência altista constante. Quanto maior o valor absoluto de STLM, mais forte será a tendência de alta. No caso de uma STLM e SATL decrescente, indica uma aceleração na tendência de baixa.

No caso de uma STLM negativa e horizontal juntamente com um SATL crescente, indica uma tendência baixista constante. Quanto maior o valor absoluto de STLM, mais forte será a tendência de baixa.



No caso das linhas de tendência FATL "rápida" e SATL "lenta" serem crescentes, indica uma forte tendência altista do mercado.

No caso das linhas de tendência FATL "rápida" e SATL "lenta" serem decrescentes, indica uma forte tendência baixista do mercado.

No caso da linha FATL ser crescente e a SATL decrescente, indica uma correção altista durante uma tendência de baixa ou uma consolidação.

No caso da linha FATL ser decrescente e SATL crescente, indica uma correção baixista durante uma tendência de alta ou uma consolidação.



No caso da linhas FATL e SATL começarem ou continuarem o movimento na mesma direção, indica uma reversão na tendência ou o fim de uma correção e a continuação do movimento de preço no sentido de SATL.