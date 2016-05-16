3Tironeレベル

実際の著者

John Tirone

Tironeレベルは一定期間の取引レンジに基づいた適切な支持と抵抗のレベルのセットです。



これらは通常、市場価格の動きの視覚認知を向上させるためにのみ使用されます。この場合、中間点法は、3つすべてのTironeレベルの計算に使用されます。

一定期間の市場の最小値と最大値が最初に計算されます。

上側の線を計算するためには、最小値が最大値から差し引かれ、得られた値が3で除算され、その結果が最大値から差し引かれます。 中心線を計算するためには、最小値が最大値から差し引かれ、この値が2で除算され、結果が最小限に加算されます。

下側の線は、最大値から最小値を差し引いた結果3で除算し、最小値に加算することによって計算されます。

レベルは、次のように計算されます。

Tironeレベル1 = Hhigh - (Hhigh-Llow)/3

Tironeレベル2 = Llow + (Hhigh-Llow)/2

Tironeレベル3 = Llow + (Hhigh-Llow)/3



ここで

Hhigh (Highest High) - 一定期間、例えば、20バーの最高値

Llow (Lowest Low) - 一定期間、例えば、20バーの最安値

Tironeレベルの適応はフィボナッチ補正レベルの適応に似ています。つまり、価格がTironeレベルを下向きに交差する場合には買い、上向きに交差する場合には売るべきです。



レベルの両方のタイプは、同様の方法で解釈されます。グラフ解析の両方の方法は、可能性の高い補正レベルとして最大と最小との間で50％で一定のパーセント値を使用します。Tirone レベルは クアドラントラインにも似ています。



他の多くの技術的な分析方法と同様に、Tironeレベルは支持と抵抗に基づいてた最も単純な売買シグナルシステムの1つであり常連がいますが、一日未満の間隔で動作するトレーダーの多くは類似の方法と比較して正確さが書けると言います。



