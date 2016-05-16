Simple timer next candle

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
価格の近くや隅に配置できる非侵襲的なローソク足の時刻です。
色、フォントサイズと整列（アンカー）は自由にカスタマイズできます。
入力パラメータ：
- color lblColor=C'00,66,99'; // ラベルの色
- int fontSize=8; // ラベルフォントの色
- ENUM_ANCHOR_POINT pAnchor = ANCHOR_LEFT_LOWER; // ラベルのアンカーアラインの一種
- bool nextToPriceOrAnchor = true; // 終値の近くのポジションかコーナー
- ENUM_BASE_CORNER pCorner = CORNER_LEFT_LOWER; // ラベルのコーナー一
- string fontFamily = "Tahoma"; // ラベルのフォントファミリー
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/455
