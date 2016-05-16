Simple timer next candle

価格の近くや隅に配置できる非侵襲的なローソク足の時刻です。



色、フォントサイズと整列（アンカー）は自由にカスタマイズできます。

入力パラメータ：



color lblColor=C'00,66,99'; // ラベルの色

int fontSize=8; // ラベルフォントの色

ENUM_ANCHOR_POINT pAnchor = ANCHOR_LEFT_LOWER; // ラベルのアンカーアラインの一種

bool nextToPriceOrAnchor = true; // 終値の近くのポジションかコーナー

ENUM_BASE_CORNER pCorner = CORNER_LEFT_LOWER; // ラベルのコーナー一

string fontFamily = "Tahoma"; // ラベルのフォントファミリー





