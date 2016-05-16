コードベースセクション
Simple timer next candle - MetaTrader 5のためのインディケータ

価格の近くや隅に配置できる非侵襲的なローソク足の時刻です。

色、フォントサイズと整列（アンカー）は自由にカスタマイズできます。

入力パラメータ：

  • color lblColor=C'00,66,99';                                                // ラベルの色
  • int fontSize=8;                                                                 // ラベルフォントの色
  • ENUM_ANCHOR_POINT pAnchor = ANCHOR_LEFT_LOWER;  // ラベルのアンカーアラインの一種
  • bool nextToPriceOrAnchor = true;                                      // 終値の近くのポジションかコーナー
  • ENUM_BASE_CORNER pCorner = CORNER_LEFT_LOWER;    // ラベルのコーナー一
  • string fontFamily = "Tahoma";                                           // ラベルのフォントファミリー

Simple timer next candle

