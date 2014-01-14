Autor original:

Vladimir Kravchuk

"Nuevo Método Adaptable de Seguimiento de la Tendencia y Ciclos de Mercado"

Este indicador presenta los cuatro filtros digitales (FATL, SATL, RFTL y RSTL) que forman la base del método AT&CF de V.Kravchuk en una ventana separada.

El objetivo principal del método AT&CF es la creación de un número mínimo de herramientas técnicas que tengan las propiedades especificadas. Estos instrumentos deben ser suficientes para construir un algoritmo de trading que garantice la máxima rentabilidad posible con el nivel de riesgo mínimo para un mercado específico.

Reglas básicas de interpretación de los instrumentos mencionados:



Una línea SATL creciente indica tendencia alcista del mercado. El punto SATL mínimo local es un punto de comienzo de la inversión de la tendencia bajista. El punto, en el que STLM cambió de negativo a positivo, indica el final de la inversión de la tendencia bajista. Una línea SATL decreciente indica tendencia bajista del mercado. El punto SATL máximo local es el punto de comienzo de la inversión de la tendencia alcista. El punto, en el que STLM cambió de positivo a negativo, indica el final de la inversión de la tendencia alcista. Una línea SATL que quede cercana a la horizontal indica posición neutral.



La interpretación de STLM requiere una atención especial. Un valor de STLM positivo indica tendencia alcista y uno negativo indica tendencia bajista. STLM es un indicador adelantado. Un punto STLM mínimo local siempre precede al mínimo local de SATL. Un punto STLM máximo local siempre precede al máximo local de SATL.

Alcanzar los puntos extremos de STLM es condición necesaria pero no suficiente para que la curva SATL llegue a un techo o a un suelo. Una STLM creciente en el caso de una SATL creciente indica aceleración de la tendencia alcista. Una STLM horizontal y positiva en el caso de una SATL creciente confirma la tendencia alcista. Cuanto mayor es el valor absoluto de STLM, más potente es la tendencia alcista. Una STLM decreciente en el caso de una SATL decreciente indica aceleración de la tendencia bajista.

Una STLM horizontal y negativa en el caso de una SATL creciente indica tendencia bajista estable. Cuanto mayor es el valor absoluto de STLM, más potente es la tendencia bajista.



Una línea de tendencia FATL ascendente "rápida" en el caso de una línea de tendencia SATL ascendente "lenta" indica una potente tendencia alcista del mercado.

Una línea de tendencia FATL descendente "rápida" en el caso de una línea de tendencia SATL descendente "lenta" indica una potente tendencia bajista del mercado.

Una línea de tendencia FATL ascendente en el caso de una línea de tendencia SATL descendente indica corrección alcista durante una tendencia bajista, o consolidación.

Una línea de tendencia FATL descendente en el caso de una línea de tendencia SATL ascendente indica corrección bajista durante una tendencia alcista, o consolidación.



En el caso de que las líneas FATL y SATL comiencen o continúen movimiento en la misma dirección, indica una inversión de la tendencia o el final de la corrección y la continuación del movimiento de los precios en la dirección de SATL.



