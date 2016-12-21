Wirklicher Autor:

Vladimir Kravchuk

"Neue adaptive Methoden für die Trendfolge und für Marktzyklen"

Dieser Indikator zeigt alle vier digitalen Filter (FATL, SATL, RFTL und RSTL), die die Basis von V. Kravchuks AT&CF Methode bilden, in einem separaten Fenster.

Das wichtigste Ziel der Methode AT&CF ist, mit einem Minimum an technischen Instrumente die gewünschten Informationen zu erhalten. Sie sollten also ausreichen, um einen Handelsalgorithmus mit einer hohen Rendite bei gleichzeitig niedrigem Risiko für einzelne Märkte zu entwickeln.

Die Grundregeln der Interpretation der oben genannten Instrumente:



Eine steigende SATL-Linie weist auf einen Aufwärtstrend hin. Ein lokales Minimum des SATL ist der Anfang einer Umkehr des Abwärtstrend. Wenn das Vorzeichen des STLM von negativ nach positiv wechselt, indiziert das das Ende der Abwärtstrendumkehr. Eine fallende Linie des SATL ist das Anzeichen eines Abwärtstrends. Ein lokales Maximum des SATL ist der Anfang einer Umkehr des Aufwärtstrend. Wenn das Vorzeichen des STLM von positiv nach negativ wechselt, indiziert das das Ende der Aufwärtstrendumkehr. Bildet der SATL eine nahezu horizontale Linie indiziert das eine neutrale Position.



Eine Interpretation des STLM verlangt eine besondere Aufmerksamkeit. Positive STLM Werte zeigen einen Aufwärtstrend, negative einen Abwärtstrend. STLM ist ein führender Indikator. Ein lokales Minimum des STLM kommt immer vor dem lokalen Minimum des SATL. Ein lokales Maximum des STLM kommt immer vor dem lokalen Maximum des SATL.

Das Erreichen eines Extremums des STLM ist eine notwendige aber keine hinreichende Bedingung für das Ausbilden eines Hochs oder Tiefs durch die SATL-Linie. Ein steigender STLM in Verbindung mit einem steigenden SATL indiziert eine Beschleunigung des Aufwärtstrend. Horizontale und positive STLM in Verbindung mit einem steigenden SATL zeigen einen stabilen Aufwärtstrend. Je größer der absolute Wert des STLM, desto stärker ist der Aufwärtstrend. Ein fallender STLM in Verbindung mit einem fallenden SATL indiziert eine Beschleunigung des Abwärtstrend.

Horizontale und negative Werte des STLM in Verbindung mit einem fallenden SATL zeigen einen stabilen Abwärtstrend. Je größer der absolute Wert des STLM, desto stärker ist der Aufwärtstrend.



Eine steigende "schnelle" FATL Trendlinie zusammen mit einer steigenden "langsamen" SATL Trendlinie zeigt einen starken Aufwärtsmarkt.

Eine fallende "schnelle" FATL Trendlinie zusammen mit einer fallenden "langsamen" SATL Trendlinie zeigt einen starken Abwärtsmarkt.

Eine steigende FATL-Linie in Verbindung mit einem fallenden SATL indiziert entweder eine Korrektur des aktuellen Abwärtstrends oder eine Konsolidierung.

Eine fallende FATL-Linie in Verbindung mit einem steigenden SATL indiziert entweder eine Korrektur des aktuellen Aufwärtstrends oder eine Konsolidierung.

Falls sich die Linien von FATL und SATL wieder zusammen in die selbe Richtung beginnen zu bewegen oder eine vorherige Bewegung fortsetzen, indiziert das entweder eine Trendumkehr oder das Ende einer Korrekturphase und die Fortdauer der Preisbewegung in Richtung des SATL.